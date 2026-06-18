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SUA le cer aliaților europeni să pună la dispoziția NATO mai multe echipamente și capabilități militare

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UK And Ukraine Agree Defence Partnership
Sir Richard Knighton. Foto: Profimedia
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SUA le cer aliaților europeni să transfere sub comanda NATO mai multe avioane, nave, unități militare și alte resurse de apărare care nu sunt în prezent alocate oficial alianței, cu scopul de a compensa viitoarele reduceri ale prezenței militare americane în Europa, scrie Bloomberg.

Richard Knighton, care este șeful Statului Major al armatei britanice, spune că Statele Unite le cer aliaților europeni să pună la dispoziția NATO mai multe echipamente și capabilități militare, pe fondul planurilor Administrației președintelui Donald Trump de a reduce contribuția militară americană la apărarea Europei.

Solicitarea vine în contextul în care Administrația Trump intenționează să reducă semnificativ forțele pe care SUA le-ar pune la dispoziția NATO în cazul unui conflict.

Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, contribuția americană ar putea scădea cu aproximativ 30% în cazul bombardierelor strategice, cu 50% în cazul navelor militare și cu o treime în cazul avioanelor de luptă.

De asemenea, NATO ar putea pierde complet accesul la dronele americane de recunoaștere și atac. Aceste capacități sunt considerate esențiale deoarece multe dintre ele nu au echivalent în armatele europene.

Richard Knighton a declarat că, pe măsură ce politica americană „devine mai clară”, statele europene trebuie să ia în calcul aceste schimbări și să găsească soluții pentru acoperirea golurilor create. El a precizat că Regatul Unit alocă deja NATO cea mai mare parte a capacităților sale militare. Subiectul va fi discutat la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO, care are loc joi la Bruxelles, precum și la summitul liderilor alianței programat în luna iulie.

Oficialii NATO încearcă să transmită că Europa poate face față reducerii contribuției americane, chiar dacă anumite capabilități sunt dificil de înlocuit.

Potrivit acestora, statele europene ar putea compensa parțial lipsa unor avioane și drone americane prin utilizarea unor sisteme compatibile și prin extinderea schimbului de informații între aliați.

Totuși, experții consideră că înlocuirea completă a unor capacități strategice americane, precum bombardierele cu rază lungă de acțiune sau sistemele avansate de supraveghere, ar necesita investiții majore și mai mulți ani de dezvoltare.

Editor : M.C

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