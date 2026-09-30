SUA lovesc Cuba cu sancțiuni mai aspre. Pe cine vizează noile restricții

Statele Unite au anunţat, marţi, înăsprirea sancţiunilor împotriva Cubei, cu noi restricţii privind operaţiunile financiare legate de insula comunistă şi o reducere a autorizaţiilor de călătorie pentru cetăţenii americani, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Sancţiunile, actualizate de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din subordinea Departamentului american al Trezoreriei, interzic orice tranzacţie financiară „indirectă” cu entităţile cubaneze sancţionate, în special cele legate de aparatul de securitate şi de Gaesa, consorţiul economic al armatei cubaneze.

OFAC elimină, de asemenea, o autorizaţie cunoscută sub numele de „U-Turn transaction”, care permitea din 2024 băncilor americane să proceseze plăţi în dolari ce implicau Cuba, atunci când originea şi destinaţia plăţii erau în afara Statelor Unite şi nu implicau niciun cetăţean american.

Noul regulament elimină, de asemenea, autorizaţia care permitea băncilor americane „să deschidă şi să menţină conturi în numele unui cetăţean cubanez, antreprenor independent din sectorul privat”.

Acest acces la sistemul bancar american pentru antreprenorii privaţi fusese autorizat în 2024 sub preşedinţia democratului Joe Biden (2021-2025), în cadrul măsurilor menite să sprijine sectorul privat aflat la început de drum pe insulă.

Noul regulament reduce, de asemenea, anumite categorii de călătorii autorizate sub preşedinţia lui Barack Obama (2009-2017) pentru cetăţenii americani. Călătoriile de schimburi culturale numite „people-to-people„, precum şi conferinţele şi reuniunile profesionale sunt de acum supuse autorizării.

De la revenirea la putere a preşedintelui Donald Trump, relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite s-au tensionat considerabil.

Liderul de la Casa Albă afirmă că Cuba, situată la 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă „o ameninţare extraordinară” pentru securitatea naţională a Statelor Unite şi a ameninţat în repetate rânduri că va „prelua controlul” asupra insulei.

Washingtonul, care nu îşi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim la vecinul şi inamicul său ideologic, impune din ianuarie un blocaj petrolier de facto insulei cu 9,4 milioane de locuitori, ceea ce a scufundat ţara într-o criză economică şi energetică foarte gravă.

Editor : C.L.B.