SUA nu mai planifică noi operațiuni la scară largă împotriva Iranului. Care e noua strategie (Axios)

Secretarul american de Stat american Marco Rubio le-a spus mai multor omologi străini în ultimele zile că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri la scară largă asupra Iranului, relatează Axios.

Mesajul lui Rubio, adresat miniștrilor de Externe ai mai multor țări aliate, a venit pe fondul convingerii SUA că sunt capabile să exercite suficientă presiune asupra Iranului printr-o blocadă navală.

Surse citate de Axios au declarat că Rubio a prezentat politica actuală a administrației Trump privind Iranul în timpul unor convorbiri telefonice cu mai mulți dintre colegii săi.

Oficialii americani observă că deminările din cea mai mare parte a Strâmtorii Ormuz, precum și faptul că tot mai multe petroliere au trecut prin fâșia sudică a strâmtorii în ultimele săptămâni, reduc semnificativ influența Iranului asupra piețelor energetice globale.

Emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, care conduc negocierile cu Iranul, urmează să viziteze miercuri Comandamentul Central al SUA pentru informări despre situația de la fața locului, a declarat o sursă familiarizată cu situația.

Accentul se pune pe sancțiuni

În schimb, a spus el, accentul se pune pe alte mijloace de presiune, inclusiv pe inițiativa de sancțiuni anunțată săptămâna aceasta.

Oficialul american a menționat că, deși Rubio a precizat că SUA nu intenționează să revină la operațiuni de luptă la scară largă, nu a exclus atacuri dacă Iranul ar ataca primul.

Un alt oficial american a remarcat că deminarea Strâmtorii Ormuz de către Marina SUA reprezintă un punct de cotitură în război, neutralizând în mare măsură una dintre principalele surse de influență ale Iranului.

Un al doilea oficial american a declarat că se așteaptă ca această politică să fie implementată cel puțin până la sfârșitul alegerilor de la jumătatea mandatului, după care chestiunea unei noi campanii militare ar putea fi din nou pe ordinea de zi.

Conform relatărilor, Statele Unite au lansat Operațiunea Exil Economic pe 24 august, vizând Iranul și aliații săi. Operațiunea extinde categoriile de sancțiuni secundare împotriva organizațiilor și țărilor care fac afaceri cu Teheranul.

Departamentul de Stat al SUA se pregătește să returneze diplomații americani la ambasadele din Orientul Mijlociu care au fost evacuați înainte și în timpul războiului cu Iranul.

Oficialii americani susțin că îndepărtarea minelor din cea mai mare parte a Strâmtorii Ormuz, alături de faptul că, în ultimele săptămâni, tot mai multe petroliere au traversat culoarul sudic al strâmtorii, reduce semnificativ influența Iranului asupra piețelor energetice globale.

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, s-a aflat duminică la Teheran pentru discuții cu conducerea iraniană. Pakistanul a jucat un rol cheie de mediator între SUA și Iran încă de la începutul conflictului.

Potrivit Al Arabiya, postul de televiziune afiliat Arabiei Saudite, Munir a discutat cu Trump înainte de călătorie și i-a sugerat o nouă propunere pentru iranieni.

Casa Albă nu a negat faptul că Trump a discutat cu Munir, dar a precizat că nu există negocieri în curs sau programate cu Iranul.

Oficialii americani afirmă că noile evoluții din strâmtoare și volumul tot mai mare de petrol care iese din Golf au privat Iranul de un atu major în orice negocieri viitoare și au făcut ca orice potențial acord între Oman și Iran privind strâmtoarea să devină irelevant.

„În acest moment nu negociem cu Iranul. Îi strângem cu ușa. Presiunea ar putea să-i readucă pe iranieni la masa negocierilor”, a declarat un oficial american.

Editor : M.C