Administraţia preşedintelui american Donald Trump a renunţat discret la iniţiativele de încheiere a unor afaceri de anvergură cu Rusia, pe care le avea în vedere ca posibil stimulent pentru a încheia războiul în Ucraina. Motivul: Moscova a arătat puţin interes faţă de proiectele propuse în sectoarele energetic şi aeronautic, scrie miercuri Financial Times, citând cinci oficiali care au vorbit despre această schimbare de abordare, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-au spus oficialilor europeni că astfel de iniţiative nu mai sunt acum în centrul preocupărilor Washingtonului în discuţiile cu Moscova.

Anterior, oficiali ruşi şi americani de rang înalt, inclusiv Kushner, au desfăşurat discuţii despre atragerea unui investitor american pentru repunerea în exploatare a gazoductelor Nord Stream, care transportau gaz rusesc către Germania înainte să fie scoase din funcţiune în urma unor explozii subacvatice într-un sabotaj despre care autorităţile germane au stabilit că a fost efectuat de Ucraina. Un tronson din acest sistem de gazoducte mai poate fi folosit, dar celelalte necesită reparaţii complexe.

Au fost abordate în aceleaşi discuţii şi alte idei de afaceri care să fie implementate în perioada postbelică, precum investiţii ale companiilor americane în proiecte petroliere ruseşti şi de producţie de titan.

Oficialii ruşi au răspuns iniţial pozitiv sugestiilor americane, dar apoi nu prea au mai manifestat interes faţă de ele, insistând ca Ucraina să cedeze teritorii şi să facă alte concesii.

„A devenit destul de clar că ruşii nu erau interesaţi de astfel de lucruri”, a declarat pentru Financial Times unul dintre oficialii citaţi.

În octombrie, cu puţin timp înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, administraţia preşedintelui american Donald Trump a ridicat temporar sancţiunile SUA asupra combustibilului rusesc, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină pentru a reduce preţurile acestui combustibil pe piaţa globală.

Editor : B.P.