Live TV

SUA „nu sunt pregătite” încă să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz, recunoaşte secretarul pentru energie

Data publicării:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Strâmtoarea Ormuz. Harta. Foto: Shutterstock
Din articol
Iranienii au atacat o navă americană în Golful Persic

Secretarul pentru energie Chris Wright a declarat, joi, că Marina SUA nu este în prezent în măsură să escorteze nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, deşi a sugerat că această capacitate ar putea fi disponibilă la sfârşitul acestei luni, relatează CNN.

„Se va întâmpla relativ curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur şi simplu nu suntem pregătiţi”, a declarat Wright în timpul unui interviu acordat CNBC, atunci când a fost întrebat dacă Marina SUA ar putea escorta un petrolier prin strâmtoare, potrivit News.ro.

Secretarul pentru energie a explicat că resursele militare ale SUA sunt concentrate în prezent în altă parte, în contextul războiului din Iran.

„Toate resursele noastre militare sunt concentrate în prezent pe distrugerea capacităţilor ofensive ale Iranului şi a industriei manufacturiere care le furnizează aceste capacităţi ofensive”, a precizat el.

Când a fost întrebat dacă Marina ar putea începe să escorteze nave prin strâmtoare până la sfârşitul lunii, Wright a indicat că este probabil. „Da, cred”, a răspuns el. „Cred că este foarte probabil să se întâmple aşa”, a adăugat Wright.

Secretarul pentru energie a sugerat că pregătirile sunt deja în curs, spunând: „Asta este ceea ce face armata”.

Preşedintele Donald Trump a anunţat săptămâna trecută planuri de a escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz, dar până în prezent nu a existat o astfel de asistenţă.

Iranienii au atacat o navă americană în Golful Persic

Aceste declaraţii vin în condiţiile în care forţele iraniene au anunţat joi dimineaţă că au atacat o navă americană în Golful Persic, potrivit BBC.

Agenţia de presă Fars, apropiată Gărzii Revoluţionare Islamice (IRGC), a anunţat că două petroliere au fost lovite în apropiere de Basra, în apele teritoriale irakiene, iar una dintre ele, Safesea Vishnu, este deţinută de SUA şi navighează sub pavilionul Insulelor Marshall.

Fars a distribuit un videoclip care, potrivit agenţiei, arată momentul în care Safesea Vishnu a fost atacată. În videoclip, se vede o explozie masivă pe o navă aflată pe apă, în mijlocul nopţii.

Autorităţile indiene au declarat anterior că Safesea Vishnu a fost lovită de o „barcă rapidă fără pilot, de culoare albă, care transporta explozibili” şi care „s-a izbit de ea, provocând un incendiu major la bord”. O persoană a murit, iar restul echipajului a fost salvat.

Fars afirmă că nava „nu a respectat” avertismentele IRGC.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
atac cu rachete ucraina
4
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)
benjamin netanyahu
Netanyahu declară că Israelul este „pe punctul de a zdrobi Iranul şi Hezbollah”
NWViNTdhYmQ3MjIxZjZlNGE3NDMxYzc0Yw==.thumb
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la carburanți: „Să nu acționăm ca niște piromani economici”
sua iran gettyiames
Iranul amenință SUA, iar Trump Teheranul: „Va regreta” vs „Într-o oră”
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Ministrul polonez de Externe exclude participarea Poloniei la războiul cu Iranul. „Avem destule probleme pe cap”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu...
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai...
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan, întrebat de ce a crescut bugetul SRI cu 13%: „Abordarea este...
Ultimele știri
Un avion american de realimentare KC-135 s-a prăbuşit în Irak
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului minim pe economie. Bolojan: „Bugetul va trece de Parlament”
Poluare masivă în lacul de acumulare Vidraru. A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...