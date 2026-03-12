SUA „nu sunt pregătite” încă să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz, recunoaşte secretarul pentru energie

Secretarul pentru energie Chris Wright a declarat, joi, că Marina SUA nu este în prezent în măsură să escorteze nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, deşi a sugerat că această capacitate ar putea fi disponibilă la sfârşitul acestei luni, relatează CNN.

„Se va întâmpla relativ curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur şi simplu nu suntem pregătiţi”, a declarat Wright în timpul unui interviu acordat CNBC, atunci când a fost întrebat dacă Marina SUA ar putea escorta un petrolier prin strâmtoare, potrivit News.ro.

Secretarul pentru energie a explicat că resursele militare ale SUA sunt concentrate în prezent în altă parte, în contextul războiului din Iran.

„Toate resursele noastre militare sunt concentrate în prezent pe distrugerea capacităţilor ofensive ale Iranului şi a industriei manufacturiere care le furnizează aceste capacităţi ofensive”, a precizat el.

Când a fost întrebat dacă Marina ar putea începe să escorteze nave prin strâmtoare până la sfârşitul lunii, Wright a indicat că este probabil. „Da, cred”, a răspuns el. „Cred că este foarte probabil să se întâmple aşa”, a adăugat Wright.

Secretarul pentru energie a sugerat că pregătirile sunt deja în curs, spunând: „Asta este ceea ce face armata”.

Preşedintele Donald Trump a anunţat săptămâna trecută planuri de a escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz, dar până în prezent nu a existat o astfel de asistenţă.

Iranienii au atacat o navă americană în Golful Persic

Aceste declaraţii vin în condiţiile în care forţele iraniene au anunţat joi dimineaţă că au atacat o navă americană în Golful Persic, potrivit BBC.

Agenţia de presă Fars, apropiată Gărzii Revoluţionare Islamice (IRGC), a anunţat că două petroliere au fost lovite în apropiere de Basra, în apele teritoriale irakiene, iar una dintre ele, Safesea Vishnu, este deţinută de SUA şi navighează sub pavilionul Insulelor Marshall.

Fars a distribuit un videoclip care, potrivit agenţiei, arată momentul în care Safesea Vishnu a fost atacată. În videoclip, se vede o explozie masivă pe o navă aflată pe apă, în mijlocul nopţii.

Autorităţile indiene au declarat anterior că Safesea Vishnu a fost lovită de o „barcă rapidă fără pilot, de culoare albă, care transporta explozibili” şi care „s-a izbit de ea, provocând un incendiu major la bord”. O persoană a murit, iar restul echipajului a fost salvat.

Fars afirmă că nava „nu a respectat” avertismentele IRGC.

Editor : C.L.B.