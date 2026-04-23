SUA nu vor mai proteja Europa mult timp, avertizează Macron: „Provocarea pentru Europa este să fie mai puternică”

Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că SUA nu vor mai proteja Europa „mult timp” şi şi-a exprimat regretul faţă de „nebunia” unor lideri care poate duce la război, potrivit France Presse și Agerpres.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică şi mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp", a afirmat el la o întâlnire cu elevi ai şcolii franco-cipriote din Nicosia.

„S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran şi puţin în ceea ce se petrece în Ucraina”, a adăugat Macron, când o elevă l-a întrebat: „Ce pot face tinerii pentru promovarea păcii?”.

„Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliaţi, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generaţia voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil”, a subliniat preşedintele francez.

„Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluţiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poţi să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales”, a mai spus el, pledând încă o dată pentru mai multă suveranitate europeană.

Emmanuel Macron i-a sfătuit de asemenea pe tineri „să caute întotdeauna să-i înţeleagă pe ceilalţi” şi „să aibă gustul viitorului”, afirmând că „pacea nu se decretează într-o zi" şi că ea depinde şi de ei.

„Războiul se naşte din neînţelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a subliniat preşedintele francez.

Editor : A.P.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Te-ar putea interesa și:
Darryl Nirenberg FB
SUA „urmăresc foarte îndeaproape” criza politică din România, susține ambasadorul american la București
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump spune că acordul cu Iranul va avea loc doar când va fi oportun pentru SUA
canabis
Administrația Trump reclasifică canabisul pentru a extinde utilizarea în scopuri medicale
INSTANT_AWACS_OTOPENI_0006_INQUAM_Photos_George_Calin
NATO vrea să renunţe la un important sistem de supraveghere aeriană produs în SUA. Spre ce ţară se orientează
G20
Vladimir Putin în vizită la Washington? Rusia pretinde că a fost invitată la summitul G20 din SUA „la cel mai înalt nivel”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost...
Sorin Grindeanu.
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut...
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, Erling Haaland! A urcat pe primul loc în Premier League și are o dietă monstruoasă
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Acuzații incredibile pe care i le aduce o femeie primarului PSD inculpat pentru că a furat curent. Motivul...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a lăsat ”mască”: ce decizie a luat, după ce a fost surprins cu o jurnalistă căsătorită! ”Am avut...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun