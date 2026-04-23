SUA nu vor mai proteja Europa mult timp, avertizează Macron: „Provocarea pentru Europa este să fie mai puternică”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că SUA nu vor mai proteja Europa „mult timp” şi şi-a exprimat regretul faţă de „nebunia” unor lideri care poate duce la război, potrivit France Presse și Agerpres.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică şi mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp", a afirmat el la o întâlnire cu elevi ai şcolii franco-cipriote din Nicosia.

„S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran şi puţin în ceea ce se petrece în Ucraina”, a adăugat Macron, când o elevă l-a întrebat: „Ce pot face tinerii pentru promovarea păcii?”.

„Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliaţi, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generaţia voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil”, a subliniat preşedintele francez.

„Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluţiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poţi să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales”, a mai spus el, pledând încă o dată pentru mai multă suveranitate europeană.

Emmanuel Macron i-a sfătuit de asemenea pe tineri „să caute întotdeauna să-i înţeleagă pe ceilalţi” şi „să aibă gustul viitorului”, afirmând că „pacea nu se decretează într-o zi" şi că ea depinde şi de ei.

„Războiul se naşte din neînţelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a subliniat preşedintele francez.

