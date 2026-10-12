SUA: O judecătoare a suspendat reclamele politice ale administrației Trump, finanțate din bani publici

O judecătoare federală din SUA a dispus duminică suspendarea unei campanii de reclame politice ale administraţiei preşedintelui Donald Trump finanţate din fonduri publice, când mai sunt doar puţin mai mult de trei săptămâni până la alegerile de la jumătatea mandatului.

Campania publicitară este axată pe Trump şi este finanţată cu fonduri ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Pe lângă oprirea campaniei, judecătoarea federală Jennifer Rochon din New York a blocat, de asemenea, o alocare de 20 de milioane de dolari destinată producţiei şi distribuţiei reclamelor, justificarea hotărârii sale fiind aceea că ar putea exista daune ireparabile dacă acestea nu sunt oprite, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres.

Ordinul judecătoresc a intrat în vigoare duminică, la ora locală 18:45, şi va rămâne în vigoare timp de 14 zile, cu posibilitatea de a fi prelungit de instanţă.

Reclamele din această campanie combină laude la adresa preşedintelui Trump, mesaje împotriva adversarilor săi politici şi caută să pună într-o lumină favorabilă unele dintre acţiunile sale militare recente, precum capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi războiul împotriva Iranului.

În urma controversei, Casa Albă a susţinut că aceste reclame sunt mesaje de interes public şi educaţionale şi a negat că ar fi vorba despre propagandă electorală.

Şi Trump personal a susţinut că nu el este cel promovat în campanie, argumentând că nu candidează la alegerile din 3 noiembrie, ci mai degrabă se „promovează ţara”. El a mai spus că este dispus să plătească din banii săi cheltuielile acestei campanii dacă justiţia consideră că este incorect să fie finanţată din fonduri publice.

Editor : Ana Petrescu