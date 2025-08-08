SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară

Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”.

Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care a revenit în funcţie în ianuarie, după alegeri marcate de acuzaţii de fraudă electorală. Rezultatele au fost respinse pe scară largă de comunitatea internaţională.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că SUA vor dubla recompensa deja anunţată de 25 de milioane de dolari şi a afirmat că Maduro este direct legat de operaţiuni de trafic de droguri.

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a spus că noua recompensă este „patetică” şi a catalogat-o drept „propagandă politică”.

„Nu suntem surprinşi, având în vedere de la cine vine,” a spus Gil, acuzând-o pe Bondi că încearcă o „diversiune disperată” de la titlurile din presă legate de reacţiile negative privind modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Maduro, acuzat de narco-terorism

În timpul primului mandat al lui Trump, guvernul SUA i-a inculpat pe Maduro şi pe alţi oficiali venezueleni de rang înalt pentru o serie de infracţiuni, inclusiv narco-terorism, corupţie şi trafic de droguri.

La acea vreme, Departamentul de Justiţie al SUA a susţinut că Maduro a colaborat cu gruparea rebelă columbiană Farc pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a «inunda» Statele Unite”.

Într-un videoclip postat joi pe platforma X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că a colaborat cu grupări precum Tren de Aragua – o bandă venezueleană pe care administraţia Trump a desemnat-o drept organizaţie teroristă – şi cartelul Sinaloa, o reţea criminală puternică din Mexic.

Ea a afirmat că Administraţia SUA pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro şi de asociaţii săi, dintre care aproape şapte tone legate direct de Maduro”.

Maduro a respins anterior acuzaţiile SUA că ar fi implicat direct în traficul de droguri.

Tensiuni SUA - Venezuela

Comentariile lui Bondi reprezintă o continuare a vechilor tensiuni dintre guvernul SUA şi cel venezuelean – însă procurorul general nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care guvernul preconizează că noul apel şi stimulentul financiar vor da rezultate.

Maduro – lider al Partidului Socialist Unit şi succesor al lui Hugo Chavez din 2013 – a fost acuzat în mod repetat că a reprimat grupările de opoziţie şi a redus la tăcere vocile critice din Venezuela, inclusiv prin recurgerea la violenţă.

El a supravieţuit protestelor declanşate după alegerile contestate de anul trecut şi şi-a menţinut controlul asupra puterii.

Însă, în iunie, Hugo Carvajal – fostul şef al serviciului de informaţii militare din Venezuela – a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare privind traficul de droguri, după ce a fost arestat la Madrid şi judecat în SUA.

Carvajal, cunoscut sub numele de „El Pollo” (Puiul), a fugit din Venezuela după ce a cerut armatei să susţină un candidat al opoziţiei şi să-l înlăture pe Maduro.

Iniţial, el a negat acuzaţiile de trafic de droguri, dar ulterior şi-a schimbat declaraţia în „vinovat”, alimentând speculaţiile că ar fi încheiat o înţelegere cu autorităţile americane pentru o pedeapsă redusă, în schimbul unor informaţii incriminatoare despre Maduro.

Regatul Unit şi Uniunea Europeană au anunţat sancţiuni împotriva guvernului lui Maduro după revenirea acestuia în funcţie la începutul acestui an.

