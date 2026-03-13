Live TV

SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre Mojtaba Khamenei și Ali Larijani

Data actualizării: Data publicării:
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat al SUA. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images

Programul „Rewards for Justice” al Departamentului de Stat al SUA a lansat un apel pentru informații despre „liderii teroriști iranieni”, printre care se numără și Mojtaba Khamenei.

Departamentul de Stat a stabilit o recompensă de până la 10 milioane de dolari și a declarat că informațiile furnizate ar putea face ca persoanele respective să fie eligibile pentru „relocare”.

„Aceste persoane comandă și coordonează diverse elemente ale Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), care planifică, organizează și execută acte de terorism în întreaga lume”, se menționează în anunț.

Printre oficialii despre care SUA caută informații se numără:

  • ministrul Informațiilor, Esmail Khatib,
  • șeful adjunct al Statului Major, Ali Asghar Hejazi
  • generalul-maior Yahya Rahim Safavi
  • generalul de brigadă Eskandar Momeni
  • secretarul Consiliului Suprem, Ali Larijani

Vineri, Larijani s-a alăturat protestelor de Ziua al-Quds din Teheran și a postat fotografii cu participarea sa la manifestație.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Ziua Al-Qods (Ierusalim în arabă)" este marcată în fiecare an de la revoluţia din 1979 din Iran în ultima vineri din Ramadan, luna postului musulman, de demonstraţii în favoarea restituirii Ierusalimului palestinienilor.

Televiziunea de stat şi media locale au calificat drept "importantă" participarea în 950 de oraşe şi sate ale ţării, difuzând imagini aeriene în care se pot vedea străzi pline de oameni.

Iranienii au ars drapele americane şi israeliene şi efigii ale preşedintelui american Donald Trump şi premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului.

Ali Larijani a ridiculizat afirmația șefului Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit căreia liderii iranieni se ascund „ca șobolanii”, subliniind că mai mulți înalți oficiali, printre care și președintele Pezeshkian, au participat la un miting public în Teheran.

„Domnule Hegseth! Liderii noștri au fost și sunt în continuare alături de popor. Dar liderii dumneavoastră? Pe insula lui Epstein!”, a scris înaltul oficial iranian pe X, referindu-se la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein care avea legături strânse cu oameni bogați și puternici din SUA.

Mr. Hegseth! Our leaders have been, and still are, among the people. But your leaders? On Epstein's island! https://t.co/iywavTegyv pic.twitter.com/rxFhzsWoq5

— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026

Preşedintele american Donald Trump „nu este suficient de inteligent”, a apreciat şeful Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale.

„Problema cu Donald Trump este că el nu este destul de inteligent pentru ca să înţeleagă că iranienii sunt o naţiune matură, puternică şi hotărâtă”, declarat Ali Larijani la televiziunea de stat iraniană, potrivit AP, preluată de News.ro. „Cu cât exercită mai multe presiuni, cu atât se întăreşte mai mult voinţa poporului nostru”, a avertizat el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

