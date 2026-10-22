Live TV

SUA ordonă diplomaților să părăsească Arabia Saudită pe fondul atacurilor grupării Houthi

Data publicării:
profimedia-1079747836
Sediul Ambasadei SUA din Riad. Foto: AFP / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Departamentul de Stat al SUA a ordonat unor diplomați și membrilor familiilor acestora să părăsească misiunile diplomatice din Arabia Saudită și intenționează să retragă membrii familiilor din mai multe alte misiuni diplomatice americane din regiune, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Ordinul a fost emis pe fondul unor atacuri în Arabia Saudită, în urma cărora cel puțin o persoană a murit și alte opt au fost rănite la un aeroport civil din Dammam, iar două persoane au fost ucise într-un atac cu drone asupra unui câmp petrolier.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat într-o postare pe X că departamentul a ordonat plecarea „angajaților guvernului SUA care nu îndeplinesc funcții de urgență și a membrilor familiilor acestora aflați exclusiv în Arabia Saudită”, pe fondul atacurilor grupării Houthi din Yemen, aliniată Iranului, asupra unor ținte civile din țară.

Washingtonul a trimis înapoi în regiune o parte din personalul diplomatic în ultimele luni, după ce mulți fuseseră retrasi atunci când Teheranul a lansat atacuri asupra instalațiilor americane, în urma începerii războiului americano-israelian împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

„Houthii, susținuți de Iran, s-au angajat din ce în ce mai mult în ostilități împotriva Arabiei Saudite, inclusiv atacuri asupra aeroporturilor civile și a altor infrastructuri critice, care au dus la victime în rândul civililor și la perturbări grave ale traficului”, a declarat Pigott.

Patru oficiali americani au declarat pentru Reuters că misiunile SUA din alte state din Golf vor ordona, de asemenea, membrilor familiilor să părăsească țara. Pigott nu a abordat modificările privind alte misiuni din afara Arabiei Saudite.

Cele mai recente retrageri urmează unei escaladări a luptelor din Yemen, deschizând un alt front în conflictul regional declanșat de războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Conflictul mai amplu a blocat comerțul global cu energie și a afectat economiile din Golf.

După ordinul de plecare, autoritatea pentru aviație civilă din Arabia Saudită a raportat un atac asupra Aeroportului Internațional Regele Fahd din Dammam, în urma căruia o persoană a murit și alte opt au fost rănite. Mai devreme în cursul zilei, două persoane au fost ucise după ce apărarea aeriană saudită a interceptat o dronă care încerca să lovească o instalație din câmpul petrolier Shaybah al companiei Saudi Aramco, a declarat ministerul energiei.

Ambasada SUA din Riad a emis miercuri o alertă de securitate cu privire la posibile noi atacuri ale grupării Houthi asupra Arabiei Saudite, în urma recentelor atacuri mortale, inclusiv asupra aeroportului din Riad.

Ambasada și o stație a CIA găzduită acolo au fost ținta unor atacuri cu drone la începutul lunii martie, când Iranul a început să lanseze atacuri în întreaga regiune.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
5
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SUA vs Iran
SUA și Israelul au făcut planuri pentru noi atacuri împotriva Iranului după alegerile intermediare americane (NYT)
Proteste execuții
Studentă din Iran, condamnată la moarte pentru o postare online. „Reţineţi-mi numele. Poate că nu voi mai putea vorbi niciodată”
France Protests
Cum influențează Rusia și Iranul criza din Franța: dezinformare, agitatori și tăcerea lui Macron
donald trump profimedia
Cum arată, de fapt, economia SUA sub conducerea președintelui Donald Trump?
Opening Ceremony Of Second City-Square Military Training Camp, Tehran, Iran - 03 Oct 2026
Gardienii Revoluției din Iran amenință cu atacuri asupra cablurilor submarine de internet din Golf. Noi avertismente pentru SUA
Recomandările redacţiei
masini de jandarmerie in curtea scolii
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești...
nicusor dan ambasada sua
Nicuşor Dan, despre cele cinci luni de criză guvernamentală, în presa...
Woman checking laptop with digital security interface. Internet of things. Cybersecurity concept. Icon shield with a lock symbol.
Cum a descoperit inteligența artificială o breșă de securitate...
umbrele cu ploaie si vant
Noi alerte de vreme rea: meteorologii anunță ploi și vânt puternic...
Ultimele știri
România riscă să rămână fără motorină în această iarnă. De ce rezervele pentru 90 de zile nu garantează aprovizionarea
Palantir afirmă că nu poate opri sistemul de AI al NATO, în contextul în care europenii se tem de dependența de tehnologia americană
Florin Negruțiu și Radu Naum, față în față la masa dezbaterii, într-o nouă emisiune marca Digi FM
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă de glorie. Se vor simți ca niște supereroi din 22 octombrie 2026
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf...
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Lovitură majoră după modelul Șucu! Șeful clubului din SuperLigă tocmai a preluat o echipă în campionatul unde...
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile care nu s-au văzut la TV! Ce a făcut Mbappe cu trofeul primit după Real Madrid - Leipzig: ”Gest rar”
Pro FM
Mariah Carey, victorie în procesul de 20 de milioane $ intentat de propriul frate. Ce acuzații grave i-a adus...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Fiica unei actrițe din Game of Thrones, numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...