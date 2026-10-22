SUA ordonă diplomaților să părăsească Arabia Saudită pe fondul atacurilor grupării Houthi

Departamentul de Stat al SUA a ordonat unor diplomați și membrilor familiilor acestora să părăsească misiunile diplomatice din Arabia Saudită și intenționează să retragă membrii familiilor din mai multe alte misiuni diplomatice americane din regiune, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Ordinul a fost emis pe fondul unor atacuri în Arabia Saudită, în urma cărora cel puțin o persoană a murit și alte opt au fost rănite la un aeroport civil din Dammam, iar două persoane au fost ucise într-un atac cu drone asupra unui câmp petrolier.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat într-o postare pe X că departamentul a ordonat plecarea „angajaților guvernului SUA care nu îndeplinesc funcții de urgență și a membrilor familiilor acestora aflați exclusiv în Arabia Saudită”, pe fondul atacurilor grupării Houthi din Yemen, aliniată Iranului, asupra unor ținte civile din țară.

Washingtonul a trimis înapoi în regiune o parte din personalul diplomatic în ultimele luni, după ce mulți fuseseră retrasi atunci când Teheranul a lansat atacuri asupra instalațiilor americane, în urma începerii războiului americano-israelian împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

„Houthii, susținuți de Iran, s-au angajat din ce în ce mai mult în ostilități împotriva Arabiei Saudite, inclusiv atacuri asupra aeroporturilor civile și a altor infrastructuri critice, care au dus la victime în rândul civililor și la perturbări grave ale traficului”, a declarat Pigott.

Patru oficiali americani au declarat pentru Reuters că misiunile SUA din alte state din Golf vor ordona, de asemenea, membrilor familiilor să părăsească țara. Pigott nu a abordat modificările privind alte misiuni din afara Arabiei Saudite.

Cele mai recente retrageri urmează unei escaladări a luptelor din Yemen, deschizând un alt front în conflictul regional declanșat de războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Conflictul mai amplu a blocat comerțul global cu energie și a afectat economiile din Golf.

După ordinul de plecare, autoritatea pentru aviație civilă din Arabia Saudită a raportat un atac asupra Aeroportului Internațional Regele Fahd din Dammam, în urma căruia o persoană a murit și alte opt au fost rănite. Mai devreme în cursul zilei, două persoane au fost ucise după ce apărarea aeriană saudită a interceptat o dronă care încerca să lovească o instalație din câmpul petrolier Shaybah al companiei Saudi Aramco, a declarat ministerul energiei.

Ambasada SUA din Riad a emis miercuri o alertă de securitate cu privire la posibile noi atacuri ale grupării Houthi asupra Arabiei Saudite, în urma recentelor atacuri mortale, inclusiv asupra aeroportului din Riad.

Ambasada și o stație a CIA găzduită acolo au fost ținta unor atacuri cu drone la începutul lunii martie, când Iranul a început să lanseze atacuri în întreaga regiune.

Editor : B.E.