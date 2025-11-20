Live TV

SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”

Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat, într-un comunicat, încetarea activităţilor sale începând de vineri „la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală”, USAGM.

Pe 7 noiembrie, administraţia americană se angajase să închidă Szabad Europa pentru a-i da satisfacţie premierului naţionalist maghiar Viktor Orban, un mare prieten al lui Donald Trump, aflat atunci în vizită în SUA, notează AFP şi EFE preluate de Agerpres.

Această media „îşi propune în mod clar să destabilizeze” Ungaria, declarase Kari Lake, şeful USAGM, cu o zi înainte.

Media maghiară a precizat că articolele sale anterioare „vor rămâne accesibile” şi şi-a invitat cititorii să le consulte.

Închisă după căderea Uniunii Sovietice, Szabad Europa s-a redeschis în 2020, după ce Congresul american a autorizat finanţarea sa din cauza îngrijorărilor legate de erodarea libertăţii presei în Ungaria.

De la revenirea premierului Orban la putere în 2010, multe media independente fie şi-au încetat activitatea, fie au fost cumpărate de aliaţii săi şi transformate în purtătoare de cuvânt pro-Fidesz, în timp ce media de stat au fost obligate să urmeze linia guvernului.

