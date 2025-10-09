Live TV

SUA pot trimite Ucrainei arme capabile să provoace „daune grave” în Rusia, avertizează ambasadorul american la NATO

Matthew Whitaker
Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Foto: Profimedia
Rachete Tomahawk pentru Ucraina

Statele Unite ale dețin arme „puternice” care nu sunt folosite în prezent de Ucraina, dar pe care Kievul le-ar putea primi în viitor, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul conferinței de la Riga, relatează agenția de presă RBC-Ukraine

Potrivit acestuia, SUA dispun de arme capabile să provoace „daune grave în locul și momentul ales de noi”.

„Unele dintre acestea vor continua să fie transferate în Ucraina, iar acest lucru ar putea schimba calculele. Dar, evident, nu am ajuns încă în punctul în care Vladimir Putin să decidă că este momentul potrivit pentru negocieri”, a afirmat Whitaker.

El a adăugat că Putin nu poate da dovadă de slăbiciune, chiar dacă, în realitate, este foarte slab.

Whitaker a amintit de panica din Rusia cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, precum și de confiscarea de către Franța a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei.

Rachete Tomahawk pentru Ucraina

În ultimul an, Kievul a ridicat în repetate rânduri problema obținerii de arme cu rază lungă de acțiune. Recent, Trump a declarat că a luat aproape o decizie cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina.

Potrivit relatărilor mass-media, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat această chestiune cu oficialii americani în timpul vizitei sale în Statele Unite.

Rusia a reacționat deja la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina și a amenințat cu o escaladare gravă în cazul în care rachete cu rază lungă de acțiune ar fi trimise la Kiev.

Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar amenința relația dintre cele două țări.

Citește și: Rachetele Tomahawk nu sunt o „soluție miraculoasă” pentru Ucraina. Doar în anumite situații pot teroriza „cu adevărat” Rusia

Editor : C.L.B.

