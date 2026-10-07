SUA promit să nu uite „actul de barbarie” de la 7 octombrie împotriva Israelului, „aliatul” lor

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis miercuri că ţara sa nu va uita „actul de barbarie” comis împotriva „aliatului” său Israel în 7 octombrie 2023 şi a reafirmat obligaţia Washingtonului faţă de „apărarea civilizaţiei”.

Marco Rubio a amintit, într-un mesaj pe X, că „se împlinesc trei ani de când teroriştii Hamas au torturat, mutilat şi asasinat 1.200 de civili nevinovaţi în Israel”, printre care se aflau „bărbaţi, femei şi copii, inclusiv zeci de americani”.

„Nu vom uita niciodată acest act de barbarie împotriva unui aliat şi ne reafirmăm angajamentul faţă de apărarea civilizaţiei”, a scris secretarul de stat american, aflat în prezent într-o vizită oficială în Grecia.

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Atacurile comise de gruparea islamistă palestiniană Hamas şi alte miliţii aliate acesteia pe teritoriul israelian acum trei ani s-au soldat cu moartea a 1.200 de persoane, în timp ce alte 251 au fost luate ostatice.

Ofensiva declanşată ca ripostă de Israel în Fâşia Gaza a ucis până în prezent 74.200 de palestinieni, potrivit cifrelor difuzate de Ministerul Sănătăţii din Gaza, subordonat Hamas. O serie de experţi ai ONU şi unele organizaţii au calificat aceasta drept genocid.

Preşedintele american, Donald Trump, este un aliat apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu şi ambele ţări au început un război împotriva Iranului care durează deja de peste şapte luni.

Donald Trump a creat un Consiliu pentru Pace pentru a rezolva conflictul din Fâşia Gaza, unde organismul acţionează pentru a transpune în practică un plan care include dezarmarea graduală a Hamas, retragerea trupelor israeliene, desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare şi reconstruirea enclavei palestiniene.

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Editor : B.P.