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SUA publică informaţii despre laboratoare biologice din peste 30 de ţări, inclusiv Ucraina. Șefa DNI acuză administrația Biden

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ușă semnalizată cu un simbol de biohazard
Foto: Profimedia Images

Șefa Serviciului Naţional de Informaţii al SUA (DNI) a declasificat documente despre care instituţia sa afirmă că demonstrează finanţarea pe termen lung de către guvernul american a peste 120 de laboratoare biologice din mai mult de 30 de ţări, unde sunt desfăşurate cercetări asupra agenţilor patogeni biologici, inclusiv unii periculoşi.

„După luni de analiză a documentelor şi arhivelor Comunităţii de Informaţii, directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA (DNI), Tulsi Gabbard, face publice noi dovezi privind finanţarea pe termen lung de către guvernul Statelor Unite a peste 120 de laboratoare biologice din mai mult de 30 de ţări. Aceste laboratoare biologice includ şi laboratoare din Ucraina, care ar putea fi expuse riscului de compromitere din cauza războiului în curs dintre Rusia şi Ucraina. De exemplu, Comunitatea de Informaţii a avertizat anterior că un biolaborator finanţat de SUA în Ucraina găzduia probabil agenţi patogeni periculoşi şi rămânea vulnerabil la ameninţări persistente precum atacuri, capturare sau distrugere de către forţele ruse.”, a transmis Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii într-un comunicat publicat pe 12 iunie, potrivit News.ro.

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Multe dintre aceste laboratoare biologice finanţate de guvernul SUA desfăşoară în prezent sau au desfăşurat în trecut cercetări care implică agenţi patogeni periculoşi şi extrem de contagioşi, inclusiv - în unele cazuri - cercetări riscante de tip „gain-of-function”, cu foarte puţină transparenţă sau supraveghere, se mai arată în comunicat, care subliniază că „preşedintele Trump înţelege ameninţarea gravă pe care cercetările periculoase de tip «gain-of-function» o reprezintă pentru populaţia americană, motiv pentru care a luat măsuri decisive la 25 mai 2025, semnând Ordinul Executiv 14292 pentru a pune capăt finanţării federale a acestui tip de cercetare la nivel mondial”,

„În pofida impactului global potenţial catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenţilor patogeni periculoşi în laboratoare biologice, politicieni, aşa-zişi experţi în sănătate precum dr. Fauci şi entităţi din cadrul echipei de securitate naţională a administraţiei Biden au minţit poporul american cu privire la existenţa laboratoarelor biologice finanţate şi susţinute de SUA şi i-au intimidat pe cei care au încercat să scoată adevărul la lumină. Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii (ODNI) va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din întregul guvern pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenţi patogeni conţin şi pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de tip «gain-of-function», care ameninţă sănătatea şi bunăstarea poporului american şi a oamenilor din întreaga lume”, a declarat directoarea DNI, Tulsi Gabbard.

În 2023, la un an după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Departamentul de Stat al SUA a acuzat Moscova că „îşi intensifică dezinformarea privind armele biologice, într-o încercare nereuşită de a distrage atenţia de la invazia Ucrainei, de a diminua sprijinul internaţional pentru Kiev şi de a justifica un război nejustificabil”.

Administraţia Trump a afirmat că multe dintre laboratoare biologice finanţate de Washington au desfăşurat cercetări utilizând „agenţi patogeni periculoşi şi extrem de contagioşi” şi că astfel de activităţi nu pot rămâne „fără restricţii”.

Editor : B.P.

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