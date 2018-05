SUA reactivează Flota a 2-a, care a jucat un rol major în timpul Războiului Rece

Marina americană a anunţat reactivarea Flotei a 2-a de patrulare în Atlanticul de Nord, o decizie ce survine la şapte ani după dizolvarea acesteia, într-un context de noi pericole şi a creşterii capacităţilor militare ale Rusiei, relatează portalul militar canadian 45enord.ca, preluat de Agerpres.

Foto: Wikipedia

Amiralul John Richardson, comandantul operaţiunilor navale americane, a făcut un anunţ în acest sens vineri, la Norfolk, port de pe coasta de Est, unde se află o importantă bază navală a forţelor SUA, în cadrul unei ceremonii de trecere a comandamentului U.S. Fleet Forces Command la bordul portavionului USS George H.W. Bush (CVN 77)."Strategia noastră naţională de apărare arată în mod clar că ne-am întors la o eră de concurenţă între marile puteri în timp ce mediul de securitate continuă să devină tot mai dificil şi mai complex", a declarat Richardson. "De aceea, astăzi contăm pe Flota a 2-a pentru a face faţă acestor schimbări, în special în Atlanticul de Nord", a subliniat el.Flota a 2-a, dizolvată în 2011 din raţiuni bugetare şi de reorganizare militară, a jucat un rol capital în perioada Războiului rece.În ultimele luni au fost raportate incursiuni repetate ale bombardierelor strategice şi submarinelor nucleare ale Rusiei în apropierea coastelor ţărilor NATO, în condiţiile în care Moscova depune eforturi considerabile pentru a-şi moderniza forţele nucleare."Flota a 2-a va exercita puteri operaţionale şi administrative pe nave, aeronave şi forţele de desant pe coasta de est şi de nord a Oceanului Atlantic. Mai mult, ea planifică şi va efectua operaţiuni maritime, interarme şi interaliate şi va forma, certifica şi furniza forţe maritime pentru a răspunde unor situaţii de urgenţă la nivel mondial", a precizat amiralul Richardson.Comandantul Flotei a 2-a se va subordona U.S. Fleet Forces Command (USFF).Statul Major al Flotei a 2-a, care nu există decât pe hârtie la ora actuală, dar va deveni operaţional la 1 iulie, va creşte treptat de la 15 la peste 250 de persoane, inclusiv 85 de ofiţeri şi 164 angajaţi, a precizat US Navy.Prezentând în ianuarie noua "Strategie de apărare naţională" a SUA, ministrul apărării american Jim Mattis a denunţat "ameninţări crescânde" din partea Chinei şi a Rusiei, acuzând cele două ţări că "încearcă să creeze o lume conform modelului lor autoritar".