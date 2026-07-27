SUA recunosc decalajul față de Ucraina la producția de drone militare. Ce oprește Pentagonul să recupereze terenul

Statele Unite se află încă în faza incipientă a dezvoltării unei industrii naţionale de drone şi sunt departe de nivelul de producţie atins de Ucraina în timpul războiului, în timp ce Washingtonul înăspreşte regulile privind utilizarea exclusivă a componentelor fabricate în SUA, a declarat un oficial al Pentagonului, citat de Reuters, preluată de News.ro.

Travis Metz, director adjunct şi director operaţional al Defense Innovation Unit, care coordonează din toamna trecută Programul Pentagonului pentru Dominanţă în Domeniul Dronelor, a afirmat că Ucraina va produce în acest an între şase şi şapte milioane de drone de atac de tip FPV (first-person view), echivalentul a aproximativ 500.000 de unităţi pe lună.

Prin comparaţie, programul Pentagonului, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, va ajunge până în februarie la comenzi totale de puţin sub 200.000 de drone.

„Este mult mai dificil să treci de la zero la 200.000 de unităţi decât să continui extinderea producţiei după ce ai creat capacitatea industrială necesară”, a spus Metz.

Reguli mai stricte pentru componentele fabricate în SUA

În acelaşi timp, Pentagonul a făcut mai dificilă extinderea producţiei după ce a introdus reguli care impun ca dronele militare să fie construite exclusiv cu componente fabricate în Statele Unite.

Noua versiune a cadrului privind lanţul de aprovizionare, publicată la 23 iulie, stabileşte ca obiectiv final crearea unui lanţ de aprovizionare complet american pentru sistemele aeriene fără pilot de mici dimensiuni.

Metz a recunoscut că aprovizionarea cu componente dificil de obţinut, în special semiconductori, rămâne o provocare majoră pentru industria americană.

Potrivit acestuia, niciuna dintre dronele prezentate de cele 19 companii participante la testele programate în august nu va putea include componente interzise.

Oficialul a estimat că „marea majoritate” a dronelor achiziţionate în prima etapă a programului conţineau motoare produse în China.

Companiile ucrainene sunt obligate să producă în SUA

Metz s-a declarat însă convins că Statele Unite vor putea, în timp, să concureze industria ucraineană a dronelor.

„Nu văd niciun motiv pentru care să nu devenim şi noi campionii mondiali în acest domeniu”, a afirmat el.

Oficialul a precizat că toate cele şase companii ucrainene invitate să participe luna viitoare la testele „Gauntlet II”, organizate la baza militară Fort Carson din statul Colorado, au încheiat sau sunt în curs de a încheia parteneriate cu producători americani.

Compania ucraineană F-Drones colaborează cu Ukrainian Defense Drones din statul Ohio, care a deschis o unitate de producţie în apropierea oraşului Toledo, iar producătorul ucrainean General Cherry a convenit un parteneriat cu compania americană Wilcox Industries.

Potrivit lui Metz, localizarea producţiei în Statele Unite reprezintă o condiţie obligatorie pentru obţinerea viitoarelor contracte în cadrul programului Gauntlet II.

Scopul acestei strategii este transferarea experienţei dobândite de industria ucraineană pe câmpul de luptă către capacităţi de producţie dezvoltate în Statele Unite, reducând astfel dependenţa de importuri.

Editor : M.C