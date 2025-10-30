Live TV

SUA ridică sancțiunile impuse aliatului lui Putin din Republika Srpska, Milorad Dodik, „Ursul bosniac”

Data publicării:
Milorad Dodik
Liderul sârb bosniac Milorad Dodik. Foto: Profimedia Images
Din articol
Influencerii MAGA au insistat pentru ridicarea sancțiunilor

Administrația Trump a ridicat miercuri sancțiunile impuse liderului sârb Milorad Dodik, schimbând cursul după ce SUA l-au acuzat pe ultranaționalistul pro-rus de provocarea instabilității în Bosnia și Herțegovina, scrie POLITICO.

Dodik a fost demis din funcția de președinte al Republicii Srpska, un teritoriu cu majoritate sârbă din Bosnia și Herțegovina, în august, după ce un tribunal l-a condamnat pentru sfidarea trimisului internațional responsabil cu supravegherea Acordurilor de la Dayton, un acord de pace din 1995 care a pus capăt războiului din Bosnia. Administrația Biden a impus sancțiuni împotriva lui Dodik în 2022.

Separatistul, care se bucură de legături strânse cu liderul rus Vladimir Putin, a insistat de mult timp ca Republica Srpska să se separe de Bosnia și Herțegovina și să se alăture Serbiei vecine.

Influencerii MAGA au insistat pentru ridicarea sancțiunilor

Decizia vine după ce mai mulți aliați  de-ai lui Trump au insistat pentru ridicarea sancțiunilor, printre care influencerul MAGA Laura Loomer și oficialii din primul mandat al administrației Trump, Rudy Giuliani și Michael Flynn.

Departamentul de Stat a declarat într-un comunicat că a eliminat 48 de persoane și entități din programul de sancțiuni pentru Balcanii de Vest și că va continua să colaboreze cu oameni „din întreg spectrul politic”, în privința priorităților comune.

„Măsurile constructive luate în ultimele săptămâni de Adunarea Națională a Republicii Srpska ar trebui să îmbunătățească stabilitatea în Bosnia și Herțegovina și vor permite un parteneriat cu Statele Unite bazat pe interese reciproce, potențial economic și prosperitate comună”, a declarat Departamentul de Stat.

Dodik i-a mulțumit lui Trump într-o postare pe rețelele de socializare „pentru corectarea unei grave nedreptăți” pentru care a dat vina pe administrațiile Obama și Biden.

„Decizia de a ridica sancțiunile nu este doar o corectare juridică, ci și o justificare morală a adevărului despre Republika Srpska și toți cei care au servit-o cu onoare”, a scris Dodik.

Statele Unite au susținut că Dodik și-a folosit funcția guvernamentală „pentru a acumula avere personală prin mită, corupție și alte forme de corupție” și a subminat Acordurile de la Dayton.

La începutul acestui an, Dodik l-a angajat pe fostul guvernator al Illinois, Rod Blagojevich — care a primit grațierea de la Trump în februarie — pentru a face lobby în numele Republicii Srpska.

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, democrată din Comisia pentru relații externe a Senatului, a condamnat decizia ca fiind „imprudentă și prematură”.

„Dodik a subminat Acordul de pace de la Dayton, s-a apropiat de Putin și a profitat de corupție – motive care nu justifică ridicarea sancțiunilor”, a spus Shaheen. „Poporul american merită răspunsuri.”

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR...
Ultimele știri
Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci
Un român din Italia a bătut crunt un alt bărbat, care i-a reproșat că are un câine prea agresiv
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, la 10 ani de la Colectiv: În zona de sănătate sunt ceva progrese. Pe zona de corupţie cred că am făcut paşi înapoi
Donald Trump și Xi Jinping
După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina
Donald Trump
Trump a ordonat Pentagonului să testeze arme atomice, după 33 de ani. Inversare a politicii nucleare a SUA
Donald Trump și Vladimir Putin.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina
Donald Trump SUA Xi Jinping China
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum previi mucegaiul și igrasia în casele nou construite. Ce trebuie să faci imediat după finalizarea...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”