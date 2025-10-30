SUA ridică sancțiunile impuse aliatului lui Putin din Republika Srpska, Milorad Dodik, „Ursul bosniac”

Administrația Trump a ridicat miercuri sancțiunile impuse liderului sârb Milorad Dodik, schimbând cursul după ce SUA l-au acuzat pe ultranaționalistul pro-rus de provocarea instabilității în Bosnia și Herțegovina, scrie POLITICO.

Dodik a fost demis din funcția de președinte al Republicii Srpska, un teritoriu cu majoritate sârbă din Bosnia și Herțegovina, în august, după ce un tribunal l-a condamnat pentru sfidarea trimisului internațional responsabil cu supravegherea Acordurilor de la Dayton, un acord de pace din 1995 care a pus capăt războiului din Bosnia. Administrația Biden a impus sancțiuni împotriva lui Dodik în 2022.

Separatistul, care se bucură de legături strânse cu liderul rus Vladimir Putin, a insistat de mult timp ca Republica Srpska să se separe de Bosnia și Herțegovina și să se alăture Serbiei vecine.

Influencerii MAGA au insistat pentru ridicarea sancțiunilor

Decizia vine după ce mai mulți aliați de-ai lui Trump au insistat pentru ridicarea sancțiunilor, printre care influencerul MAGA Laura Loomer și oficialii din primul mandat al administrației Trump, Rudy Giuliani și Michael Flynn.

Departamentul de Stat a declarat într-un comunicat că a eliminat 48 de persoane și entități din programul de sancțiuni pentru Balcanii de Vest și că va continua să colaboreze cu oameni „din întreg spectrul politic”, în privința priorităților comune.

„Măsurile constructive luate în ultimele săptămâni de Adunarea Națională a Republicii Srpska ar trebui să îmbunătățească stabilitatea în Bosnia și Herțegovina și vor permite un parteneriat cu Statele Unite bazat pe interese reciproce, potențial economic și prosperitate comună”, a declarat Departamentul de Stat.

Dodik i-a mulțumit lui Trump într-o postare pe rețelele de socializare „pentru corectarea unei grave nedreptăți” pentru care a dat vina pe administrațiile Obama și Biden.

„Decizia de a ridica sancțiunile nu este doar o corectare juridică, ci și o justificare morală a adevărului despre Republika Srpska și toți cei care au servit-o cu onoare”, a scris Dodik.

Statele Unite au susținut că Dodik și-a folosit funcția guvernamentală „pentru a acumula avere personală prin mită, corupție și alte forme de corupție” și a subminat Acordurile de la Dayton.

La începutul acestui an, Dodik l-a angajat pe fostul guvernator al Illinois, Rod Blagojevich — care a primit grațierea de la Trump în februarie — pentru a face lobby în numele Republicii Srpska.

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, democrată din Comisia pentru relații externe a Senatului, a condamnat decizia ca fiind „imprudentă și prematură”.

„Dodik a subminat Acordul de pace de la Dayton, s-a apropiat de Putin și a profitat de corupție – motive care nu justifică ridicarea sancțiunilor”, a spus Shaheen. „Poporul american merită răspunsuri.”

Editor : Marina Constantinoiu