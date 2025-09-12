Live TV

SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia

Mai multe drone rusești au intrat miercuri dimineață în spațiul aerian al Poloniei. Președintele Karol Nawrocki (stânga sus) a convocat Biroul Național de Securitate. O casă a fost lovită (stângă centru). Harta atacurilor de pe 10 septembrie ale rușilor cu drone și rachete asupra Ucrainei (stângă jos). Dronă găsită pe teritoriul polonez (dreapta). Colaj Digi24.ro. Foto: x.com & Profimedia

Statele Unite s-au alăturat aliaților occidentali într-o declarație colectivă, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești în Polonia și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, relatează TVPWorld.

Declarația, citită de ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Poloniei, Marcin Bosacki, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a solicitat, de asemenea, Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” și să renunțe la alte provocări.

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să minimizeze incursiunea în masă a dronelor Kremlinului în spațiul aerian polonez în primele ore ale zilei de miercuri și a refuzat să-l acuze direct pe președintele rus Vladimir Putin. 

El a afirmat însă că dronele rusești „nu ar trebui să se apropie de Polonia”.

Ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar, a declarat vineri Consiliului de Securitate: „Sunt acte agresive și periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenție”.

Polonia a doborât miercuri drone suspectate a fi rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina. 

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor și că nu intenționase să lovească ținte în Polonia. Un număr de 21 de drone a pătruns pe teritoriul polonez.

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

