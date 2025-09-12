SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia

Statele Unite s-au alăturat aliaților occidentali într-o declarație colectivă, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești în Polonia și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, relatează TVPWorld.

Declarația, citită de ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Poloniei, Marcin Bosacki, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a solicitat, de asemenea, Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” și să renunțe la alte provocări.

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să minimizeze incursiunea în masă a dronelor Kremlinului în spațiul aerian polonez în primele ore ale zilei de miercuri și a refuzat să-l acuze direct pe președintele rus Vladimir Putin.

El a afirmat însă că dronele rusești „nu ar trebui să se apropie de Polonia”.

Ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar, a declarat vineri Consiliului de Securitate: „Sunt acte agresive și periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenție”.

Polonia a doborât miercuri drone suspectate a fi rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor și că nu intenționase să lovească ținte în Polonia. Un număr de 21 de drone a pătruns pe teritoriul polonez.

Editor : Marina Constantinoiu