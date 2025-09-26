SUA se opun unei declarații a OMS. Robert Kenndy Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen

Statele Unite ale Americii se opun unei declaraţii a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) cu privire la maladiile cronice, semnalând, printre altele, şi că această organizaţie apără avortul şi o ideologie radicală de gen, conform declaraţiilor făcute joi de secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr, transmite AFP.



Secretarul american al Sănătății a vorbit la o reuniune a Naţiunilor Unite, în marja Adunării Generale, pe tema „prevenirii şi controlului bolilor cronice şi a promovării sănătăţii mintale şi a bunăstării”. El a spus că declaraţia ignoră, de asemenea, „cele mai presante probleme de sănătate”, fără a le specifica, notează Agerpres.



În ciuda opoziţiei Statelor Unite, declaraţia OMS este aşteptată să fie aprobată de majoritatea celor 193 de state membre ale organizaţiei în octombrie.



Naţiunile Unite şi agenţiile sale sunt în vizorul preşedintelui Donald Trump, care, la întoarcerea sa la Casa Albă, a iniţiat procesul de ieşire din OMS.

Editor : B.E.