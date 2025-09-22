SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU

Noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a asigurat, luni, că ţara sa şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrată incursiunii avioanelor ruseşti deasupra Estoniei.

„În momentul în care preşedintele Trump şi Statele Unite încearcă să pună capăt acestui război atroce dintre Rusia şi Ucraina, ne aşteptăm ca Rusia să caute modalităţi de a reduce tensiunile, şi nu să rişte extinderea conflictului”, a declarat noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.



„Rusia trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”, a spus el.

Este pentru a treia oară în zece zile când Rusia este acuzată că a încălcat spaţiul aerian al unei ţări NATO, după zborurile cu drone deasupra Poloniei şi României.

