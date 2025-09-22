Live TV

SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU

Data publicării:
mike waltz la onu
Mike Waltz. Foto: Profimedia

Noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a asigurat, luni, că ţara sa şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrată incursiunii avioanelor ruseşti deasupra Estoniei.

„În momentul în care preşedintele Trump şi Statele Unite încearcă să pună capăt acestui război atroce dintre Rusia şi Ucraina, ne aşteptăm ca Rusia să caute modalităţi de a reduce tensiunile, şi nu să rişte extinderea conflictului”, a declarat noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.

„Rusia trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”, a spus el.

Este pentru a treia oară în zece zile când Rusia este acuzată că a încălcat spaţiul aerian al unei ţări NATO, după zborurile cu drone deasupra Poloniei şi României.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane...
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor...
oana toiu
Oana Ţoiu, la Consiliul de Securitate ONU: „Am condamnat încălcările...
Ultimele știri
Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”
Donald Trump: Recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”
Ministrul Dragoș Pîslaru spune care e cea mai mare amenințare pentru implementarea proiectelor din PNRR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
maia sandu
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru întreaga regiune
Moscow'S Sheremetyevo International Airport
Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova
drapelul republicii moldova
Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei
viorel cernauteanu face declaratii
Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri
medic in cabinet
O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026