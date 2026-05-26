SUA şi Armenia au semnat un acord strategic înaintea alegerilor. Kremlinul ameninţă Erevanul cu scumpirea gazului

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian. Foto Profimedia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian, au semnat marţi, la Erevan, un acord de parteneriat strategic, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din această fostă republică sovietică. Kremlinul a reacţionat imediat şi a avertizat că Armenia ar putea pierde preţul preferenţial la gazul rusesc dacă se îndepărtează de Moscova, potrivit Reuters și News.ro.

De asemenea, cei doi au semnat un acord-cadru privind mineralele critice şi un alt acord privind cooperarea în legătură cu un coridor de tranzit propus, de 43 km, care ar traversa sudul Armeniei şi ar oferi Azerbaidjanului o rută directă către enclava sa, Nahicevan, iar de acolo către Turcia, cel mai apropiat aliat al Bakuului.

Întâlnirea, care a avut loc la Aeroportul Internaţional Zvartnoţ din Erevan, în timpul unei scurte escale a lui Rubio, vine cu câteva zile înaintea alegerilor din 7 iunie, în care partidul Contract Civil al prim-ministrului Nikol Paşinian, care urmăreşte relaţii mai strânse cu Occidentul, se confruntă cu o serie de partide de opoziţie, multe dintre ele pro-ruse.

Înaintea scurtei vizite a lui Rubio, Kremlinul a declarat luni că Armenia ar putea pierde preţul „foarte atractiv” pe care îl plăteşte pentru gazul rusesc dacă ar renunţa la integrarea cu Rusia.

