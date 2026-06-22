SUA și Iranul au convenit asupra unui plan de acțiune pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile

După o întâlnire maraton de 12 ore, marcată de momente bune și rele pentru cele două delegații ale negociatorilor americani și iranieni, aflate în Elveția, mediatorii care au condus aceste discuții au emis o declarație comună. Această declarație emisă de Pakistan și Qatar precizează că prima sesiune a discuțiilor la nivel înalt dintre Iran și Statele Unite s-a încheiat. A fost o sesiune productivă, iar discuțiile purtate acolo au fost constructive. Acum, se va continua pe baza memorandumului de înțelegere, iar încă din această săptămână vor continua discuțiile la nivel tehnic în Elveția, scrie Al Jazeera.

S-au constituit un comitet la nivel înalt care va asigura supravegherea politică a procesului de mediere, precum și subgrupuri care se vor ocupa de problema nucleară, de problema sancțiunilor, precum și de monitorizare și soluționarea disputelor.

De asemenea, acest comitet a convenit asupra unei foi de parcurs pentru încheierea unui acord în următoarele 60 de zile.

În plus, s-a convenit asupra unei linii de comunicare, care va fi la dispoziția tuturor părților, astfel încât să se poată evita incidentele, în special în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, pentru ca aceasta să rămână deschisă tuturor navelor comerciale pe durata acestei perioade de 60 de zile.

„A fost stabilită o linie de comunicare între părţi (...) pentru a evita incidentele şi întreruperile de comunicare, cu scopul de a asigura trecerea în siguranţă a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz”, au explicat mediatorii într-un comunicat.

Părțile au convenit, de asemenea, asupra înființării unei celule de gestionare a conflictelor pentru a monitoriza și îmbunătăți situația din Liban, precum și asupra încetării tuturor operațiunilor militare pe teritoriul libanez.

„Părţile au convenit să înfiinţeze o celulă de gestionare a conflictelor, care să reunească părţile şi Republica Libaneză şi să fie condusă de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operaţiunilor militare din Liban”, a explicat declaraţia comună.

Cine participă la discuțiile de la Burgenstock, Elveția?

Vicepreședintele JD Vance conduce delegația SUA, din care fac parte trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner.

Delegația Iranului, condusă de președintele Parlamentului, Mohammed Bagher Ghalibaf, include ministrul de Externe Abbas Araghchi, guvernatorul Băncii Centrale, Abdolnaser Hemmati, ministrul adjunct al Petrolului, Hamid Boord, și pe Ali Bakri, un negociator cu experiență în domeniul nuclear.

Pakistanul, care mediază discuțiile, este reprezentat de prim-ministrul Shehbaz Sharif și de șeful armatei, mareșalul Syed Asim Munir.

Qatarul, care acționează, de asemenea, în calitate de mediator, este reprezentat de prim-ministrul și ministrul de Externe, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Printre ceilalți prezenți se numără vicepreședintele și ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis, care găzduiește discuțiile, precum și șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU, Rafael Grossi.

Iranul afirmă că activitatea echipei sale de negociere este „finalizată”

Purtătărul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe Esmaeil Baghaei a declarat presei iraniene că activitatea echipei de negociatori de la Teheran în Elveția este acum „finalizată” și că echipele tehnice își vor continua activitatea.

„S-a convenit ca echipele tehnice să-și continue activitatea cu privire la aspectele necesare pentru punerea în aplicare efectivă a acestui memorandum de înțelegere”, a spus el. „În această etapă, activitatea delegației de negociatori este finalizată, dar echipele tehnice își vor continua activitatea mâine.”

Araghchi, din Iran, afirmă că s-au înregistrat „progrese majore” în ceea ce privește încheierea „războiului din Liban”

Ministrul de Externe al Iranului a publicat un mesaj ca răspuns la declarația Pakistanului și a Qatarului.

„Medierea neobosită a Pakistanului și a Qatarului a dus la progrese majore în vederea încheierii războiului din Liban”, a scris Araghchi.

„Exporturile de petrol și produse petrochimice sunt scutite de taxe, blocada a fost ridicată, o parte din activele înghețate au fost deblocate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a concluzionat spunând că primul „test real” va fi „celula de dezamorsare a conflictelor din Liban”.

„Exporturile de petrol şi de produse petrochimice nu mai sunt restricţionate, blocada este ridicată, unele active îngheţate sunt deblocate şi a fost lansat un plan major de reconstrucţie şi dezvoltare a Iranului”, a adăugat ministrul de Externe.

Editor : M.C