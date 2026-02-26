Live TV

SUA și Iranul reiau negocierile nucleare la Geneva, pe fondul amenințărilor militare și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu

Steagurile SUA și Iranului. Elveția este de peste patru decenii terenul comun al negocierilor dintre Washington și Teheran. Sursa foto: Profimedia Images
Presiuni interne și externe asupra Iranului

Statele Unite și Iranul reiau joi, la Geneva, negocierile privind programul nuclear al Teheranului, într-un moment de tensiune maximă, marcat de desfășurări militare masive ale Washingtonului în Orientul Mijlociu și de avertismente explicite din partea președintelui Donald Trump că nu va permite Iranului să obțină arma nucleară, informează Reuters.

Cele două țări au reluat negocierile în această lună, în speranța de a depăși blocajul care durează de decenii privind programul nuclear al Teheranului, despre care Washingtonul, alte state occidentale și Israelul cred că are ca scop dezvoltarea de arme nucleare. Teheranul neagă aceste acuzații.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la discuțiile indirecte cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat pentru Reuters un oficial american. Negocierile au loc după discuțiile de săptămâna trecută de la Geneva și vor fi mediate de ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Președintele american Donald Trump a prezentat marți, în discursul său privind Starea Națiunii în fața Congresului, argumentele pentru un posibil atac asupra Iranului, afirmând că preferă o soluție diplomatică, dar că nu va permite Teheranului să dețină arma nucleară.

Presiuni interne și externe asupra Iranului

Miercuri, vicepreședintele SUA, JD Vance, a susținut poziția lui Trump.

„Iranul nu poate avea o armă nucleară. Acesta ar fi obiectivul militar final, dacă aceasta este calea pe care (Trump) ar alege-o”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News.

Statele Unite au mobilizat o forță militară masivă în Orientul Mijlociu, cea mai amplă desfășurare din regiune de la invazia Irakului din 2003, ceea ce a alimentat temerile privind un conflict regional extins. În iunie anul trecut, SUA s-au alăturat Israelului în atacarea unor instalații nucleare iraniene. Iranul a amenințat cu represalii dure în cazul unui nou atac.

Pe 19 februarie, Trump a declarat că Iranul trebuie să ajungă la un acord în termen de 10-15 zile, avertizând că, în caz contrar, „se vor întâmpla lucruri foarte rele”.

Prețurile petrolului au crescut ușor joi, în timp ce investitorii au evaluat dacă negocierile dintre SUA și Iran pot preveni un conflict militar care ar putea afecta aprovizionarea, însă avansul a fost limitat de creșterea stocurilor de țiței din SUA.

Arabia Saudită își ajustează producția și exporturile de petrol ca parte a unui plan de contingență, în eventualitatea în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri două surse familiarizate cu planul.

Araqchi a afirmat marți că țara sa urmărește încheierea unui acord echitabil și rapid, dar a reiterat că Iranul nu va renunța la dreptul său la tehnologie nucleară în scopuri pașnice. Washingtonul consideră că îmbogățirea uraniului pe teritoriul iranian poate reprezenta o cale către dezvoltarea de arme nucleare.

„Un acord este la îndemână, dar numai dacă diplomația primește prioritate”, a scris Araqchi într-o declarație publicată pe platforma X.

Reuters a relatat duminică faptul că Teheranul oferă noi concesii în schimbul ridicării sancțiunilor și al recunoașterii dreptului său de a îmbogăți uraniu, în încercarea de a evita un atac american.

