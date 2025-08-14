SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)

Statele Unite și Rusia ar fi discutat un plan de încheiere a războiului din Ucraina inspirat de situația Cisiordaniei, potrivit unor informații dezvăluite de The Times. Modelul ar presupune ca Rusia să păstreze controlul militar și economic asupra zonelor ocupate, fără modificarea oficială a frontierelor și fără recunoașterea cedării de teritoriu de către Ucraina.

Conform acestui scenariu, Rusia ar avea controlul militar și economic asupra Ucrainei ocupate, sub propriul său organism de guvernare, imitând dominația de facto a Israelului asupra teritoriilor palestiniene cucerite de la Iordania în 1967, scrie The Times.

Deși Administrația Trump neagă oficial existența unor astfel de discuții, surse apropiate Consiliului Național de Securitate al SUA susțin că ideea ar putea fi prezentată înaintea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin, programată în Alaska. Comparat de susținători cu o soluție „realistă” pentru oprirea vărsării de sânge, scenariul ridică însă întrebări majore privind legalitatea internațională și precedentul pe care l-ar putea crea.

Ideea a fost lansată în urmă cu câteva săptămâni în cadrul discuțiilor dintre Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump pentru pace, și omologii săi ruși, potrivit unei surse apropiate Consiliului Național de Securitate al SUA.

Witkoff, care este însărcinat de Trump și cu aducerea păcii în Orientul Mijlociu, ar susține această idee, despre care americanii consideră că ocolește obstacolele din Constituția ucraineană privind cedarea teritoriului fără organizarea unui referendum la nivel național, potrivit sursei citate.

Președintele Zelenski a refuzat să accepte cedarea teritoriilor, dar modelul de ocupație ar putea fi un mecanism care să permită o armistițiu după trei ani și jumătate de război.

Conform acestui model, granițele Ucrainei nu s-ar schimba, la fel cum granițele Cisiordaniei au rămas neschimbate timp de 58 de ani, fiind doar sub control de facto israelian.

„Va fi exact ca și cum Israelul ocupă Cisiordania”, a declarat sursa înainte de summitul Trump-Putin din Alaska, de vineri. „Cu un guvernator, cu o situație economică care ține de Rusia, nu de Ucraina. Dar va rămâne Ucraina, pentru că... Ucraina nu va renunța niciodată la suveranitatea sa. Însă realitatea este că va fi un teritoriu ocupat, iar modelul este Palestina.”

Anna Kelly, adjuncta secretarului de presă al Casei Albe, a declarat: „Este o știre complet falsă și o relatare neglijentă din partea The Times, care are în mod evident surse îngrozitoare. Nimic de acest gen nu a fost discutat cu nimeni, în niciun moment.”

Unii negociatori americani consideră că această soluție pentru teritoriile ocupate ale Ucrainei reflectă pur și simplu realitatea războiului și refuzul tuturor celorlalte națiuni de a se implica direct în conflictul cu Rusia. Din acest punct de vedere, nu mai rămâne decât să se stabilească granițele exacte ale ocupației ruse, pe care Putin încearcă să le extindă cât mai mult posibil înainte de discuțiile cu Trump din Alaska, mai scrie The Times.

