Live TV

SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan „actualizat şi perfecţionat”

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski portret
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, potrivit Reuters.

Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva dintre delegaţiile SUA şi Ucrainei, cele două părţi au afirmat că discuţiile lor au fost „extrem de productive” şi că vor continua în zilele următoare. Ele nu au furnizat detalii despre o serie de probleme care trebuie rezolvate, inclusiv modul în care se poate garanta securitatea Kievului faţă de ameninţarea reprezentată de Rusia.

Într-o declaraţie separată, Casa Albă a afirmat că noua versiune include garanţii de securitate consolidate şi că delegaţia ucraineană a declarat că aceasta „reflectă interesele naţionale ale ţării”. Oficialii ucraineni nu au emis o declaraţie separată şi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, precizează Reuters, citată de News.ro.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus discuţiile, a declarat la Geneva că mai sunt de rezolvat unele probleme, inclusiv rolul NATO, dar că echipa sa a redus numărul problemelor nerezolvate într-un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, susţinut de preşedintele Donald Trump.

Oficialii europeni s-au alăturat delegaţiilor SUA şi Ucrainei pentru discuţii după ce au elaborat o versiune modificată a planului SUA, care respinge limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale discutate.

Planul european propune ca Ucrainei să i se permită o armată mai mare decât cea prevăzută în planul american şi ca negocierile privind schimburile de teritorii să înceapă de la linia frontului, mai degrabă decât de la un punct prestabilit cu privire la zonele care ar trebui considerate ruseşti.

Trump a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul, care cere Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

Pentru mulţi ucraineni, inclusiv soldaţii care luptă pe linia frontului, astfel de condiţii ar echivala cu o capitulare după aproape patru ani de lupte în cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Trump a declarat că propunerea sa nu este o ofertă finală.

Rubio a declarat că Statele Unite mai au nevoie de timp pentru a rezolva problemele rămase. El speră că se va ajunge la un acord până joi, dar sugerează că acest lucru ar putea dura mai mult.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
5
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Au fost ridicate de la sol două avioane Eurofighter Typhoon
Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt îngrijorați că vor fi distribuiți în alte unități
Elon Musk, la învestirea lui Donald Trump
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
Ryan Wedding, fost sportiv olimpic din Canada și baron al drogurilor căutat de FBI
Vânătoarea pentru „Pablo Escobar al Canadei”: Cum a ajuns un fost sportiv olimpic unul dintre cei mai periculoși baroni ai drogurilor
Former Senior Advisor to the President of the United States Jared Kushner, speaks to the crowds on stage in the Hostage Square, during the demonstration. Israelis attended the weekly demonstration calling for the release of 48 Israeli hostages who have be
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
„Suveranitatea digitală”: de ce UE ar putea trece de la reglementarea...
hala cu deseuri reciclabile
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare...
Emmanuel Macron
„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel...
Ultimele știri
Cercetătorii au descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale ce a declanșat miile de cutremure din Santorini
Cele trei competențe de care au nevoie angajații în epoca AI. Nu sunt legate de un domeniu anume, dar sunt tot mai importante
Omenirea nu este pregătită pentru ce va urma, avertizează „nașul AI”. Care sunt cele mai mari pericole de care se teme Geoffrey Hinton
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre...
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Câți ani trebuie să ai ca să ieși la pensie cu 10 ani mai devreme. Condiții din legea actuală
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de...
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...