SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza, pe durata unei „revizuiri complete și amănunțite”. Măsura a fost criticată de organizații pro-palestiniene, care avertizează că bolnavii și copiii răniți riscă să fie privați de tratamente medicale vitale, informează Reuters.

Instituția a precizat că „un număr mic” de vize temporare cu caracter medical-umanitar au fost emise în ultimele zile, dar nu a oferit o cifră exactă.

Potrivit unei analize a datelor lunare publicate pe site-ul Departamentului de Stat, Statele Unite au emis până acum, în 2025, peste 3.800 de vize de tip B1/B2, care permit cetățenilor străini să primească tratament medical în SUA, pentru deținătorii documentului de călătorie emis de Autoritatea Palestiniană. Dintre acestea, 640 de vize au fost acordate în luna mai.

Autoritatea Palestiniană emite astfel de documente de călătorie pentru locuitorii din Cisiordania ocupată de Israel și din Fâșia Gaza. Site-ul Departamentului de Stat nu a publicat însă o defalcare separată pentru cele două teritorii.

Decizia de a opri acordarea vizelor pentru persoanele din Gaza vine după ce Laura Loomer, o activistă de extremă dreapta și aliată a președintelui Donald Trump, a scris pe rețelele sociale vineri că „refugiați” palestinieni au intrat luna aceasta în SUA.

Afirmația ei a stârnit revoltă în rândul unor republicani. Deputatul american Chip Roy, din Texas, a anunțat că va cere lămuriri pe această temă, iar Randy Fine, reprezentant din Florida, a descris situația drept „un risc la adresa securității naționale”.

Consiliul pentru Relații Americano-Islamice a condamnat măsura, catalogând-o drept cel mai recent semn al „cruzimii intenționate” a administrației Trump.

Organizația Palestine Children’s Relief Fund a avertizat că decizia de a suspenda vizele va refuza accesul la îngrijiri medicale pentru copii răniți și bolnavi din Gaza.

„Această politică va avea un impact devastator și ireversibil asupra capacității noastre de a aduce copii răniți și grav bolnavi din Gaza în Statele Unite pentru tratamente medicale care le pot salva viața – o misiune care definește activitatea noastră de peste 30 de ani”, a transmis organizația într-un comunicat.

Gaza este devastată de războiul declanșat pe 7 octombrie 2023, când gruparea militantă palestiniană Hamas a atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Ofensiva israeliană împotriva Hamas, începută imediat după acel atac, a ucis până acum peste 61.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare locale.

Statele Unite nu au indicat că ar urma să accepte palestinieni strămutați de război. Totuși, surse citate de Reuters au declarat că Sudanul de Sud și Israel discută un plan de relocare a palestinienilor.

Editor : Ș.A.