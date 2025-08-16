Live TV

SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene

Data publicării:
profimedia-0979394909
Protest anti-Hamas în Beit Lahia, Fâșia Gaza, în 25 martie 2025. Foto: Profimedia

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza, pe durata unei „revizuiri complete și amănunțite”. Măsura a fost criticată de organizații pro-palestiniene, care avertizează că bolnavii și copiii răniți riscă să fie privați de tratamente medicale vitale, informează Reuters.

Instituția a precizat că „un număr mic” de vize temporare cu caracter medical-umanitar au fost emise în ultimele zile, dar nu a oferit o cifră exactă.

Potrivit unei analize a datelor lunare publicate pe site-ul Departamentului de Stat, Statele Unite au emis până acum, în 2025, peste 3.800 de vize de tip B1/B2, care permit cetățenilor străini să primească tratament medical în SUA, pentru deținătorii documentului de călătorie emis de Autoritatea Palestiniană. Dintre acestea, 640 de vize au fost acordate în luna mai.

Autoritatea Palestiniană emite astfel de documente de călătorie pentru locuitorii din Cisiordania ocupată de Israel și din Fâșia Gaza. Site-ul Departamentului de Stat nu a publicat însă o defalcare separată pentru cele două teritorii.

Decizia de a opri acordarea vizelor pentru persoanele din Gaza vine după ce Laura Loomer, o activistă de extremă dreapta și aliată a președintelui Donald Trump, a scris pe rețelele sociale vineri că „refugiați” palestinieni au intrat luna aceasta în SUA.

Afirmația ei a stârnit revoltă în rândul unor republicani. Deputatul american Chip Roy, din Texas, a anunțat că va cere lămuriri pe această temă, iar Randy Fine, reprezentant din Florida, a descris situația drept „un risc la adresa securității naționale”.

Consiliul pentru Relații Americano-Islamice a condamnat măsura, catalogând-o drept cel mai recent semn al „cruzimii intenționate” a administrației Trump.

Organizația Palestine Children’s Relief Fund a avertizat că decizia de a suspenda vizele va refuza accesul la îngrijiri medicale pentru copii răniți și bolnavi din Gaza.

„Această politică va avea un impact devastator și ireversibil asupra capacității noastre de a aduce copii răniți și grav bolnavi din Gaza în Statele Unite pentru tratamente medicale care le pot salva viața – o misiune care definește activitatea noastră de peste 30 de ani”, a transmis organizația într-un comunicat.

Gaza este devastată de războiul declanșat pe 7 octombrie 2023, când gruparea militantă palestiniană Hamas a atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Ofensiva israeliană împotriva Hamas, începută imediat după acel atac, a ucis până acum peste 61.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare locale.

Statele Unite nu au indicat că ar urma să accepte palestinieni strămutați de război. Totuși, surse citate de Reuters au declarat că Sudanul de Sud și Israel discută un plan de relocare a palestinienilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
5
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
Digi Sport
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet...
nicusor dan face declaratii
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia...
lant uman
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști...
profimedia-0378016977
Documente ale summitului Trump-Putin, descoperite într-un hotel din...
Ultimele știri
Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska
Radu Burnete: Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm
Premierul polonez Donald Tusk: Putin şi-a demonstrat încă o dată viclenia şi a devenit clar că Moscova respectă doar forţa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029625023
Putin apreciază drept „oportună și foarte utilă” discuția cu Trump. „A trecut mult timp de când nu am mai avut astfel de negocieri”
Merz Hosts Virtual Meeting Over Ukraine Alaska Talks
Liderii țărilor din „Coaliția de Voință”, care susțin Ucraina, se reunesc dumincă, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA
GettyImages-2221174152
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Reacția lui Zelenski
Vladimir Putin și Donald Trump la summitul din Alaska, pe 15 august 2025.
Reacții în presa internațională după summitul din Alaska. În timp ce Putin este considerat victorios, Trump este pus la zid
profimedia-1029612533
Summitul din Alaska: fără acord, dar și fără consecințe pentru Vladimir Putin. Ce a câștigat liderul rus
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această...
Adevărul
Litoralul românesc vs litoralul bulgăresc, odiseea unei rivalități fără sfârșit: „Au fost ani când bulgarii...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...