SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed

SUA au folosit „dronele de atac unidirecționale cu cost redus pentru prima dată în luptă” în timpul atacurilor asupra Iranului din 28 februarie, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X.

SUA au lansat o serie de atacuri împotriva Iranului în cadrul Operațiunii Epic Fury, desfășurată împreună cu Israelul, scrie Kyiv Independent.

„În primele ore ale operațiunii au fost lansate muniții de precizie din aer, de pe uscat și de pe mare. În plus, Task Force Scorpion Strike al CENTCOM a utilizat pentru prima dată în luptă drone de atac unidirecționale cu cost redus”, se arată în declarație.

Forțele ucrainene au început să utilizeze drone de atac cu rază scurtă de acțiune pentru a respinge atacurile rusești în timpul invaziei pe scară largă a Moscovei. Ulterior, Rusia a adoptat și extins această tactică, lansând zilnic valuri de drone cu rază lungă de acțiune — unele bazate pe modele iraniene — împotriva orașelor și satelor ucrainene.

Statele Unite au confirmat pe 1 martie că au utilizat sistemul de atac de luptă fără pilot cu cost redus (LUCAS) — o dronă de atac unidirecțională bazată pe modelul iranian Shahed-136 și utilizată pe scară largă de forțele ruse împotriva Ucrainei.

SUA au desfășurat o unitate dedicată de drone de atac cu sens unic, cunoscută sub numele de Task Force Scorpion Strike, în Orientul Mijlociu în decembrie 2025, poziționând acolo dronele LUCAS ca măsură de descurajare și contramăsură la amenințările din partea Iranului și a forțelor aliniate Teheranului din regiune.

Dronele LUCAS, dezvoltate în comun de Pentagon și SpektreWorks, cu sediul în Phoenix, Arizona, pot opera autonom pe distanțe lungi și pot fi lansate de pe o varietate de platforme, inclusiv de pe uscat, nave și vehicule. De asemenea, sunt capabile de operațiuni în grup, permițând mai multor drone să lovească simultan în atacuri coordonate.

Drona de atac LUCAS are un cost unitar estimat la aproximativ 35.000 de dolari, o fracțiune din ceea ce SUA plătesc pentru majoritatea sistemelor militare tradiționale și munițiilor de precizie, care pot ajunge la milioane de dolari bucata.

În contrast, SUA au utilizat și platforme mult mai scumpe în atacurile din Iran, inclusiv drone MQ-9 Reaper și sisteme avansate de combatere a dronelor, subliniind combinația de arme de înaltă calitate și de cost redus utilizate în operațiune.

