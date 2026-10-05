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SUA vând arme de un miliard de dolari Emiratelor Arabe Unite. Ce sisteme sunt incluse în tranzacție

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DSEI Arms Fair - Day Two
Foto: GettyImages
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Statele Unite ale Americii au anunţat luni că au aprobat o vânzare în valoare de un miliard de dolari reprezentând kituri de ghidaj şi alte echipamente militare către Emiratele Arabe Unite, atacate în mai multe rânduri de la începutul războiului cu Iranul.

„Vânzarea propusă va întări capacităţile Emiratelor Arabe Unite de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, dezvoltând şi menţinând o capacitate de autoapărare puternică şi operaţională şi ameliorând interoperabilitatea cu forţele americane", a subliniat Departamentul de Stat american într-un comunicat.

Până la 10.000 de kituri de ghidaj Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), destinate transformării proiectilelor neghidate în muniţie de precizie, urmează a fi livrate, relatează AFP, citată de Agerpres.

Acestea pot fi utilizate apoi pentru a doborî dronele, oferind o alternativă mai puţin costisitoare decât recurgerea la rachete pentru neutralizarea unor aparate relativ ieftine.

Această vânzare "va contribui de asemenea la obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale SUA, întărind securitatea unui partener major", a adăugat Departamentul de Stat, care a încheiat mai multe acorduri de armament în 2026 pentru a întări capacităţile de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite.

Această ţară din Golf a fost ţinta loviturilor cu drone şi rachete ale forţelor iraniene după ce SUA şi Israelul au declanşat războiul împotriva Iranului, în februarie.

Departamentul de Stat a anunţat de asemenea luni că a aprobat vânzarea către Kuweit a unor servicii de „reparaţii şi de recondiţionare" a rachetelor Patriot în valoare de 400 de milioane de dolari. Aceste rachete joacă un rol-cheie în apărarea împotriva atacurilor iraniene în regiune.

Editor : M.B.

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