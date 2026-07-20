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Live Text SUA vizează porturi cheie și zone strategice din întreg Iranul, într-un nou val de atacuri. Trump, împins spre escaladare

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Atacuri americane asupra unor obiective din Iran. Foto Profimedia
Atacuri americane asupra unor obiective din Iran. Foto: CENTCOM/Profimedia
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Din articol
SUA își intensifică atacurile, în timp ce negocierile cu Iranul rămân departe Represaliile iranienilor Iranul va pune capăt războiului cu SUA atunci când va avea „avantajul pe câmpul de luptă”, afirmă ministrul de Externe Gărzile Revoluției din Iran afirmă că au reținut două petroliere în strâmtoarea Ormuz SUA și Iranul își intensifică acțiunile pentru a se forța reciproc să facă compromisuri Marco Rubio îndeamnă celelalte țări să exercite presiuni asupra Iranului pentru a „proteja transportul maritim mondial”  Iranul își riscă relațiile cu vecinii într-un „război de supraviețuire”, afirmă un analist

Iranul a trecut prin încă o noapte de escaladare a tensiunilor, în urma atacurilor americane care au vizat diferite orașe. Președintele american Donald Trump a afirmat duminică seara că Statele Unite lovesc „foarte dur” Iranul pentru a răzbuna soldații americani uciși în ultimele zile în Orientul Mijlociu. O navă a luat foc luni dimineață în strâmtoarea Ormuz, a anunțat agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, fără a preciza cauza incendiului. Gărzile Revoluției, armata ideologică a Iranului, au anunțat luni că au reținut două petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz într-un mod „neautorizat” de Teheran, potrivit televiziunii de stat iraniene și agenției de presă Tasnim, relatează Le Monde și Al Jazeera.

„UKMTO a fost informată de către autoritățile militare că o navă a luat foc. Cauza incendiului nu a fost încă verificată”, a scris agenția pe X. Aceasta a precizat că incidentul a avut loc la 8 mile marine (aproximativ 15 kilometri) nord-vest de Kumzar (Oman).

„I-am învins din nou cu un scor zdrobitor în această seară, și am făcut-o în onoarea celor, probabil trei, probabil trei mari patrioți”, a declarat Trump jurnaliștilor la întoarcerea sa la Washington, după finala Cupei Mondiale de fotbal.

Pentru prima dată, în orașul Tabriz, din nord-vestul țării, au fost semnalate cel puțin trei explozii. În sud-vest, sunt informații despre explozii în Bushehr și Hormozgan; chiar și în această zonă rurală au fost semnalate explozii.

Între timp, în provincia Hormozgan, două orașe importante din punct de vedere strategic, Jask și Sirik, care domină strâmtoarea, au fost din nou ținta unor atacuri aeriene în această noapte, așa cum s-a întâmplat și în ultimele două nopți.

Cele mai intense bombardamente ale Statelor Unite au avut loc acolo în ultimele câteva nopți.

U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI

— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

În provincia Sistan și Baluchestan, din sud-est, au fost semnalate atacuri și lovituri aeriene în Konarak și în orașul portuar Chabahar. Loviturile se extind și în provincia Khuzestan, unde două orașe portuare cheie, Mahshahr și Bandar Imam, au fost ținta forțelor americane.

Armata americană a anunțat, în noaptea de duminică spre luni, că a încheiat atacurile împotriva Iranului, pentru a noua noapte consecutivă.

Raidurile nocturne „au vizat centrele de comandă militare iraniene, instalațiile de apărare aeriană și de supraveghere a coastelor, capacitățile maritime, bazele de lansare a rachetelor și a dronelor, precum și rețelele de comunicații, cu scopul de a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale și marinarii civili care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, a scris pe X Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

SUA își intensifică atacurile, în timp ce negocierile cu Iranul rămân departe

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că un alt militar american a fost ucis sâmbătă în nordul Irakului, în timpul detonării controlate a unei drone iraniene de atac cu sens unic, doborâte.

Anunțul a venit în contextul în care autoritățile americane au declarat că au fost recuperate rămășițe umane în Iordania, în urma unui atac iranian de vineri care a ucis doi militari americani și a lăsat un altul dispărut. Se depun eforturi în continuare pentru a stabili dacă rămășițele îi aparțin soldatului dispărut.

Aceste evoluții au întărit justificarea Washingtonului pentru continuarea atacurilor asupra Iranului, care au ajuns acum la a noua noapte consecutivă. CENTCOM afirmă că atacurile vizează capacitățile militare iraniene legate de amenințările din jurul Strâmtorii Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că armata iraniană a suferit pagube grave și a declarat că Washingtonul controlează acum strâmtoarea. El a mai spus că ultimele atacuri au fost efectuate în onoarea personalului american ucis.

Negocierile nu par iminente, oficialii americani continuând să sublinieze necesitatea unor noi atacuri și a unei presiuni reînnoite asupra Teheranului în legătură cu programul său nuclear. Escaladarea survine la mai mult de jumătatea perioadei de încetare a focului de 60 de zile, despre care ambele părți recunosc acum că s-a prăbușit efectiv, scrie Al Jazeera.

Represaliile iranienilor

Pe de altă parte, și iranienii vorbesc despre loviturile lor de represalii, agenția de știri de stat IRNA afirmând că un nou val de rachete a fost lansat din provincia Lorestan pentru a viza „inamicul”, referindu-se la bazele militare americane și la alte obiective din regiune.

Gărzile Revoluției iraniene au afirmat luni că au atacat avioane ale armatei americane la aeroportul din Aqaba, în Iordania, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Avioane de transport greu și de patrulare „aparținând armatei americane invadatoare de la aeroportul din Aqaba au fost ținta unor rachete balistice, care au provocat pagube grave mai multora dintre ele”, a asigurat armata ideologică a Iranului, într-un comunicat difuzat de postul de televiziune.

Iranul va pune capăt războiului cu SUA atunci când va avea „avantajul pe câmpul de luptă”, afirmă ministrul de Externe

Iranul va pune capăt războiului cu SUA atunci când va avea „avantajul pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul de Externe Abbas Araghchi într-un interviu acordat presei de stat.

În cadrul unui interviu acordat agenției de știri IRNA, Araghchi a afirmat că cea mai importantă decizie în gestionarea crizei este identificarea momentului precis în care să se pună capăt ostilităților și să se înceapă negocierile.

„Sfârșitul războiului este posibil fie printr-o victorie militară absolută, fie prin negocieri. Momentul potrivit pentru a negocia este tocmai atunci când ai obținut un avantaj fiabil pe teren și o realizare strategică pe frontul militar”.

„Nu poți să riști viețile oamenilor și soarta întregii țări; deciziile trebuie luate pe baza unor calcule precise și complete”, a spus Araghchi.

Ministrul de Externe a adăugat că politicienii trebuie să evalueze în permanență dacă continuarea războiului ar spori câștigurile sau ar impune costuri umane și naționale mai mari.

„În ciuda unor pierderi, ne-am impus ca un actor internațional decisiv în acest război și am demonstrat puterea sistemului”, a spus el.

Gărzile Revoluției din Iran afirmă că au reținut două petroliere în strâmtoarea Ormuz

Gărzile Revoluției, armata ideologică a Iranului, au anunțat luni că au reținut două petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz într-un mod „neautorizat” de Teheran, potrivit televiziunii de stat iraniene și agenției de presă Tasnim.

„Târziu în noaptea trecută, două petroliere neautorizate (…) care încercau să intre și să iasă pe ceea ce a fost descris ca fiind ruta sudică periculoasă și riscantă a strâmtorii Ormuz, au explodat și au fost imobilizate”, potrivit unui comunicat al Gărzii Revoluției, citat de Tasnim.

SUA și Iranul își intensifică acțiunile pentru a se forța reciproc să facă compromisuri

SUA și Iranul își intensifică acțiunile militare în încercarea de a se presa reciproc să facă compromisuri, potrivit lui Michael Mulroy, fost secretar adjunct adjunct al Apărării al SUA pentru Orientul Mijlociu, citat de Al Jazeera.

Într-un interviu acordat postului Al Jazeera, Mulroy a explicat că, deși Washingtonul s-a concentrat inițial asupra capacității Iranului de a menține Strâmtoarea Ormuz închisă, „acum își extinde acțiunile către ținte de infrastructură concepute special pentru a izola economic regimul” — o strategie pe care a descris-o ca având „același scop ca și blocada navală”.

El a adăugat că SUA „încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a forța regimul să revină la masa negocierilor cu o propunere mai acceptabilă pentru Statele Unite”.

Mulroy a avertizat că conflictul „pare să se intensifice substanțial”, subliniind că contraatacurile iraniene „ar putea cauza probleme semnificative aliaților noștri din Golf”.

Marco Rubio îndeamnă celelalte țări să exercite presiuni asupra Iranului pentru a „proteja transportul maritim mondial” 

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a îndemnat duminică comunitatea internațională să exercite presiuni asupra Iranului alături de Statele Unite, pentru a „proteja transportul maritim mondial” în strâmtoarea Ormuz.

„Este clar că Iranul, sau cel puțin anumiți responsabili din Iran, doresc să controleze strâmtoarea și să o folosească ca pârghie împotriva restului lumii”, a declarat șeful diplomației americane în fața jurnaliștilor înainte de a pleca spre Filipine, pentru o reuniune internațională.

„Statele Unite vor face și vor continua să facă ceea ce trebuie pentru a proteja transportul maritim mondial, dar celelalte țări trebuie să înceapă să-și intensifice eforturile și să ofere ajutor pentru a împărți această povară, fie că este vorba de resurse materiale sau financiare”, a continuat el.

Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea unei soluții diplomatice la conflict, Rubio a răspuns: „Cred că rămânem întotdeauna deschiși la diplomație.”

„Nu pot avea un memorandum de înțelegere care să rămână valabil dacă îi încalcă termenii”, a declarat secretarul de Stat, referindu-se la textul semnat pe 17 iunie de Washington și Teheran, care trebuia să deschidă un ciclu de negocieri de pace, dar care s-a destrămat odată cu reluarea ostilităților la începutul lunii iulie.

„Statele Unite rămân întotdeauna deschise către o soluție diplomatică. Am încercat de mai multe ori cu Iranul și vom continua să încercăm”, a adăugat Rubio.

Iranul își riscă relațiile cu vecinii într-un „război de supraviețuire”, afirmă un analist

Iranul a acceptat în cunoștință de cauză riscul de a-și îndepărta și mai mult vecinii din Golf, pe măsură ce continuă să îi vizeze din punct de vedere militar, afirmă Sina Azodi, profesor asistent de politică a Orientului Mijlociu la Școala Elliott de Afaceri Internaționale a Universității George Washington, potrivit Al Jazeera.

„Există un risc pe care, în opinia mea, iranienii au acceptat să și-l asume”, a declarat Azodi pentru Al Jazeera.

El a făcut referire la declarațiile unor înalți oficiali iranieni, printre care Mohammad Bagher Ghalibaf – unul dintre principalii negociatori nucleari ai Iranului și președinte al Parlamentului – care a descris războiul drept „unul de supraviețuire și existență pentru Iran”.

„De aceea riscă o deteriorare și mai mare a relațiilor cu țările din CCG, deoarece cred că luptă pentru supraviețuire”, a spus Azodi.

El a adăugat că se așteaptă ca ruptura cu statele din Golf să fie temporară. „Odată ce acest război se va încheia și se va ajunge la o soluție politică cu Statele Unite, pe termen mediu și lung, relația dintre CCG și Iran se va îmbunătăți”.

 

Editor : M.C

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