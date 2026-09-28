SUA vor acorda o derogare de la sancțiuni pentru zborurile dintre Iran și orașul Najaf din Irak. De ce este importantă conexiunea

Administrația președintelui american Donald Trump urma să acorde luni o derogare limitată de la programul său de sancțiuni împotriva Iranului, pentru a permite zborurile care transportă pelerini musulmani șiiți între Iran și Irak, relatează Reuters, care citează o sursă cu cunoștințe directe despre această chestiune.

Sursa, care participă la deliberări, a precizat că derogarea acordată de Departamentul Trezoreriei SUA va permite companiei Iraqi Airways să efectueze zboruri dus-întors între Iran și orașul sfânt șiit Najaf din Irak timp de o lună, urmând ca ulterior să se acorde o derogare extinsă.

Irakul a suspendat vineri zborurile către și dinspre Iran, în conformitate cu sancțiunile SUA.

Sursa a precizat că această măsură vizează atenuarea presiunii asupra guvernului irakian condus de prim-ministrul Ali al-Zaidi, care a încercat să aprofundeze relațiile cu Washingtonul, menținând în același timp un echilibru în relația cu influentul vecin al Irakului, Iranul.

Eforturile lui Trump de a impune un blocaj economic paralizant asupra Iranului obligă guvernele din regiune să-și reducă legăturile cu Iranul, ceea ce poate genera reacții negative împotriva acestor state, în special a celor care mențin un echilibru între relațiile cu Washingtonul și cele cu Teheranul.

Biroul lui Zaidi a declarat în weekend că Irakul solicita o derogare pentru călătoriile între Iran și Irak în scopul tratamentelor medicale, al educației și al pelerinajelor.

Un oficial irakian a declarat că guvernul irakian se afla în discuții cu SUA cu privire la derogarea pentru Najaf și se aștepta ca zborurile între Iran și Najaf să fie reluate în termen de 48 de ore.

Departamentul de Stat al SUA a redirecționat întrebările către Departamentul Trezoreriei, care nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

În ultimele zile, țări precum Turcia, Emiratele Arabe Unite și Irakul au anulat zborurile directe cu Iranul ca urmare a presiunilor exercitate de SUA. Ca răspuns, oficialii iranieni au amenințat că vor suspenda traficul aerian regional dacă legăturile aeriene ale Iranului vor continua să fie întrerupte.

Având în vedere că pelerinii religioși șiiți călătoresc în fiecare an între Iran și Irak pentru a vizita orașele-sanctuar importante, Irakul se află probabil într-o poziție extrem de delicată.

Najaf, un centru de studii religioase, atrage anual milioane de pelerini la mormântul imamului Ali, primul lider șiit, și la cel mai mare și mai vechi cimitir islamic activ din lume.

Sursa a afirmat că interzicerea zborurilor între cele două țări ar putea provoca o reacție violentă împotriva guvernului irakian, unind șiiții care îl urmează pe liderul suprem al Iranului și pe cei care îl urmează pe marele ayatollah irakian Ali al-Sistani, subminând eforturile SUA de a reduce influența iraniană în Irak.

Zaidi s-a oferit să asigure măsuri de siguranță pentru aceste zboruri, inclusiv verificări riguroase și schimbul de informații, precum și garanția că zborurile nu vor fi utilizate pentru transportul de arme, de persoane sancționate sau de bani proveniți din activități ilicite, a precizat sursa.

Editor : B.E.