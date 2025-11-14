Live TV

SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de le chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire”

Data actualizării: Data publicării:
Portul Pireu
Portul Pireu. Foto: Profimedia

Administrația Trump are un nou obiectiv european în vizor: proprietatea statului chinez asupra portului Pireu din Grecia.

„Este regretabil, dar cred că există soluții, că se poate găsi o cale de ieșire, fie că se urmărește creșterea producției în alte domenii, fie că Pireul ar putea fi scos la vânzare”, a declarat ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, într-un interviu acordat postului local Antenna TV, scrie Politico.

China a investit masiv în Grecia, țară împovărată de datorii, în timpul lungii crize economice, cu scopul de a o transforma într-un centru pentru exporturile chineze. Atena a curtat activ Beijingul, în timp ce companiile din alte țări occidentale s-au îndepărtat de Grecia, speriate de problemele financiare și de birocrația infamă a acesteia.

Cosco, compania navală de stat din China, a obținut în 2016 o participație majoritară în cel mai mare port al Greciei, Pireu, transformându-l într-o parte esențială – așa-numitul cap al dragonului – a proiectului său global de infrastructură, cunoscut sub numele de Inițiativa Centurii și Drumului.

Guilfoyle, fostă prezentatoare TV la postul american Fox, a sugerat că influența actuală a Beijingului ar putea fi echilibrată prin creșterea investițiilor americane în alte proiecte de infrastructură.

„Cred că este foarte important să avem infrastructură americană aici pentru a sprijini regiunea. Poate, de fapt, pentru a spori producția din alte porturi și zone, pentru a echilibra influența chineză asupra portului Pireu”, a spus ea.

Grecia a vândut portul Pireu sub presiunea creditorilor europeni ai țării, iar Cosco a fost singura companie care a depus o ofertă.

Guilfoyle a adăugat că Washingtonul consideră Grecia un centru energetic în ascensiune, crucial pentru asigurarea independenței energetice „pentru a contracara interesele Rusiei și Chinei”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
protest - iccj- noiembrie 2025
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția...
Ultimele știri
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert: „Mulți au ideea de distrugere asigurată. Nu trebuie să fie cazul”
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Reacția furioasă a Chinei după anunțul SUA privind vânzarea de arme către Taiwan
Gavin Newsom
Departamentul de Justiţie SUA a intentat un proces împotriva guvernatorului Californiei, Gavin Newsom
Taiwan Air Force's show of strength amid tensions with China
Prima vânzare de arme către Taiwan sub noua administrație Trump: SUA aprobă trimiterea de piese pentru avioane de luptă
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Acord final între SUA și Coreea de Sud pentru construirea submarinelor nucleare. Un detaliu a rămas totuși neclar
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
TABEL La ce vârstă se pot pensiona persoanele cu handicap, în funcție de gradul de dizabilitate
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
"Sunt o rușine!" Gennaro Gattuso nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA