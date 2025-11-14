SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de le chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire”

Administrația Trump are un nou obiectiv european în vizor: proprietatea statului chinez asupra portului Pireu din Grecia.

„Este regretabil, dar cred că există soluții, că se poate găsi o cale de ieșire, fie că se urmărește creșterea producției în alte domenii, fie că Pireul ar putea fi scos la vânzare”, a declarat ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, într-un interviu acordat postului local Antenna TV, scrie Politico.

China a investit masiv în Grecia, țară împovărată de datorii, în timpul lungii crize economice, cu scopul de a o transforma într-un centru pentru exporturile chineze. Atena a curtat activ Beijingul, în timp ce companiile din alte țări occidentale s-au îndepărtat de Grecia, speriate de problemele financiare și de birocrația infamă a acesteia.

Cosco, compania navală de stat din China, a obținut în 2016 o participație majoritară în cel mai mare port al Greciei, Pireu, transformându-l într-o parte esențială – așa-numitul cap al dragonului – a proiectului său global de infrastructură, cunoscut sub numele de Inițiativa Centurii și Drumului.

Guilfoyle, fostă prezentatoare TV la postul american Fox, a sugerat că influența actuală a Beijingului ar putea fi echilibrată prin creșterea investițiilor americane în alte proiecte de infrastructură.

„Cred că este foarte important să avem infrastructură americană aici pentru a sprijini regiunea. Poate, de fapt, pentru a spori producția din alte porturi și zone, pentru a echilibra influența chineză asupra portului Pireu”, a spus ea.

Grecia a vândut portul Pireu sub presiunea creditorilor europeni ai țării, iar Cosco a fost singura companie care a depus o ofertă.

Guilfoyle a adăugat că Washingtonul consideră Grecia un centru energetic în ascensiune, crucial pentru asigurarea independenței energetice „pentru a contracara interesele Rusiei și Chinei”.

