Live TV

SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de un port al chinezilor

Data publicării:
nave americane foto x
Foto: X

Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează vineri EFE.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat deja cererea, iar Congresul american a fost notificat despre această posibilă operaţiune cu fonduri de la statul peruan, potrivit unui comunicat emis joi de Agenţia de cooperare în materie de securitate şi apărare a Departamentului de Război.

Proiectul „va contribui la obiectivele politicii externe ale Statelor Unite prin sprijinirea îmbunătăţirii securităţii unui partener important, care reprezintă o forţă pentru stabilitatea politică, pacea şi progresul economic în America de Sud”, potrivit notei oficiale a guvernului american.

Agenţia americană a subliniat că această construcţie şi sprijinul acordat Limei „nu vor afecta echilibrul militar regional”, deşi echipamentele pe care le vor furniza SUA se vor afla la mai puţin de 80 de kilometri de portul comercial Chancay, construit de compania de stat chineză Cosco cu o investiţie de 1,4 miliarde de dolari.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi infrastructura portuară a Perului pentru a acomoda operaţiunile şi cerinţele logistice actuale. Acordul va permite, de asemenea, o platformă mai sigură şi mai eficientă pentru operaţiuni navale, reducând interacţiunile dintre militari şi civili în facilităţile actuale”, a indicat aceeaşi sursă.

Acordul dintre SUA şi Peru are în vedere, de asemenea, trimiterea pe teritoriul peruan a unei delegaţii americane de până la 20 de persoane pentru o perioadă care poate ajunge până la zece ani pentru a gestiona şi superviza construcţia, notează EFE, citată de Agerpres.

Fostul şef al Comandamentului comun al forţelor armate şi fost ministru peruan al apărării, Jorge Moscoso, a explicat pentru postul de televiziune Canal N că proiectul include construirea de noi docuri la vărsarea râului Rimac şi eliberarea a 80 de hectare pe care se află actuala bază navală, pentru ca portul comercial din Callao să poată fi extins.

„Acest proiect este foarte important deoarece va permite marinei să dispună de o infrastructură modernă şi actualizată, atât din punct de vedere al capacităţii cât şi al tehnologiei, pentru noua flotă a Peru”, a spus Moscoso, menţionând, printre altele, submarinele aflate în prezent în proces de modernizare şi navele care se construiesc în cadrul unui acord cu firma coreeană Hyundai.

Moscoso a precizat că revine în prezent Ministerului Economiei şi Finanţelor să facă următorul pas pentru a asigura execuţia proiectului care ar urma să fie realizat în regim de cooperare la nivel guvernamental („G2G”), executivul american urmând să se ocupe de licitaţii şi contractări de la început până la sfârşit.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
soldat rus capturat
2
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
5
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac lingușitorii”
Digi Sport
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac lingușitorii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
danezi la washington
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
Donald Trump
Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care se împotrivesc anexării Groenlandei
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”
Groenlanda pe harta
Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
steaguri franta romania ue
Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România...
Nelu Iordache părăsește penitenciarul Rahova din București, 16 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieșit din închisoare, după ce...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii...
Ultimele știri
Peste jumătate dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din Donbas, în schimbul garanţiilor de securitate (sondaj)
Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări...
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Ce faci dacă ai pierdut diploma de Bacalaureat, Licenţa sau foaia matricolă: primul pas pentru recuperarea...
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...