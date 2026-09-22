SUA vor deschide două baze militare în Groenlanda. Una dintre ele a fost folosită în timpul Războiului Rece (Reuters)

Statele Unite intenționează să redeschidă o bază militară din perioada Războiului Rece, în sudul Groenlandei, și să înființeze o alta pe coasta de est, într-o zonă folosită în prezent de patrula daneză cu sănii trase de câini, în baza unui acord care urmează să fie semnat marți cu Danemarca și Groenlanda, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Este vorba despre Narsarsuaq, a cărui populație s-a redus la doar câteva zeci de locuitori după ce SUA și-au închis baza militară Bluie West One în anii 1950, și Mestersvig, un avanpost militar folosit de Sirius Dog Sled Patrol, o unitate daneză de forțe speciale, au declarat două dintre surse.

Danemarca, Groenlanda și Statele Unite sunt așteptate să semneze noul acord marți, la ora 10:30, ora Coastei de Est a SUA (14:30 GMT), în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Textul acordului nu a fost făcut public, iar cele trei persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit sub protecția anonimatului, au precizat că detaliile nu vor fi stabilite definitiv până la semnarea documentului.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să ofere detalii despre acord, reiterând o declarație anterioară potrivit căreia semnarea acestuia, marți, va contribui la „asigurarea și apărarea securității Groenlandei și a Statelor Unite”.

Danemarca susține că acordul plasează securitatea Arcticii sub coordonarea NATO, alianța militară de apărare, în loc ca aceasta să rămână exclusiv în responsabilitatea Statelor Unite și a Danemarcei.

Acordul vine după luni de presiuni din partea președintelui american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda și care, în anumite momente, a refuzat să excludă folosirea forței militare sau a presiunilor economice pentru dobândirea teritoriului danez semiautonom. Ideea este respinsă de o majoritate covârșitoare a groenlandezilor, potrivit sondajelor.

Amenințările lui Trump, care au atins punctul culminant în ianuarie, au declanșat o criză diplomatică în interiorul NATO și au determinat Danemarca și Groenlanda să înceapă negocieri cu Washingtonul pentru reducerea tensiunilor.

În timpul Războiului Rece, Statele Unite aveau 17 instalații militare și peste 10.000 de militari în Groenlanda. În prezent, singura care mai funcționează este baza spațială Pituffik, unde sunt staționați aproximativ 150 de militari americani.

Editor : Ș.A.