SUA vor face publice detaliile privind dislocarea trupelor în Europa în câteva săptămâni, afirmă ministrul polonez al Apărării

Trupe americane trimise în Europa de Est pentru sprijinul aliaților NATO. Foto: Profimedia
Comandamentul European al Statelor Unite a anunțat că detaliile planurilor de relocare a forțelor armate americane în Europa vor fi disponibile în două până la patru săptămâni, a declarat joi ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosimiak-Kamysz. Ministrul a afirmat că Polonia are „dreptul să se aștepte la solidaritate din partea SUA în materie de politică de securitate și va depune eforturi în acest sens”, scrie TVPWorld.

El a adăugat că solidaritatea ar trebui să „asigure prezența soldaților americani în sistemul de descurajare și apărare”.

Varșovia a solicitat clarificări din partea Washingtonului după ce Pentagonul a suspendat desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în țară, într-o mișcare care a luat prin surprindere oficialii polonezi săptămâna trecută.

Kosiniak-Kamysz a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la Tallinn pentru discuții cu ministrul estonian al Apărării, Hannem Pevkurem.

În cadrul unei conferințe de presă comune în capitala estoniană, șeful apărării poloneze a afirmat că nici Polonia, nici Estonia nu au nimic „de care să le fie rușine” în ceea ce privește rolul lor în sprijinirea Statelor Unite. „Știm ce facem, știm cât de importantă este securitatea și ne vom asuma responsabilitatea pentru noi înșine”, a spus el.

El și-a exprimat, de asemenea, convingerea că decizia președintelui Donald Trump de a retrage 5.000 de soldați din Germania nu va avea impact nici asupra Poloniei, nici asupra Estoniei.

„Astfel de declarații au fost făcute atât de vicepreședintele JD Vance, cât și de Pentagon, în urma conversației mele cu secretarul de Război Pete Hegseth”, a spus Kosiniak-Kamysz.

Vance a declarat marți că desfășurarea prin rotație în Polonia a fost „amânată” și că trupele ar putea fi staționate în altă parte a Europei.

„Acele trupe ar putea merge în altă parte a Europei”, a spus el. „Am putea decide să le trimitem în altă parte. Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge acele trupe.”

„Nu am redus efectivul cu 4.000 de soldați”, a adăugat el. „Ceea ce am făcut a fost să amânăm o desfășurare de trupe care urma să aibă loc în Polonia.”

„Nu este vorba de o reducere, ci doar de o amânare standard a rotației, care se întâmplă uneori în astfel de situații”.

Vance a mai spus că Polonia „este capabilă să se apere singură, cu un sprijin substanțial din partea Statelor Unite”.

