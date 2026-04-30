SUA vor să lovească Iranul cu noile rachete hipersonice „Dark Eagle”. O premieră care transmite un mesaj Rusiei și Chinei

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a solicitat permisiunea de a desfășura rachete hipersonice „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu pentru posibile atacuri împotriva Iranului, au declarat surse pentru Bloomberg. Motivul: Armata SUA are nevoie de un sistem cu rază de acțiune mai mare pentru a distruge rachetele iraniene.

Potrivit surselor citate, oficialii comandamentului au justificat această măsură invocând faptul că Teheranul și-a amplasat lansatoarele dincolo de raza de acțiune a rachetelor ghidate cu precizie americane, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 480 km. Dacă cererea va fi aprobată, ar fi prima dată când SUA ar desfășura noua rachetă hipersonică.

Pe lângă lovirea țintelor din Iran, această măsură are scopul de a transmite un mesaj Rusiei și Chinei că SUA dețin tehnologii militare avansate, a adăugat sursa agenției.

Racheta „Dark Eagle” are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 de kilometri, este capabilă să atingă viteze de peste 6.100 de kilometri pe oră, și poate evita sistemele de apărare aeriană. Costul fiecărei rachete, fabricate de Lockheed Martin, este estimat la aproximativ 15 milioane de dolari. SUA nu dețin mai mult de opt astfel de rachete.

Arma a fost proiectată pentru a combate sistemele avansate de apărare aeriană ale Chinei sau Rusiei.

Solicitarea de a desfășura rachete hipersonice în zona de conflict a venit pe fondul încetării focului dintre SUA și Iran, care este în vigoare din 9 aprilie.

Ambele părți au folosit acest timp pentru a se reînarma și a-și planifica acțiunile, potrivit Beccăi Wasser, șefa departamentului de apărare la Bloomberg Economics, care a declarat că „viitoarele runde de luptă ar putea fi mai mortale”.

Potrivit surselor Axios, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, îl va informa pe președintele Donald Trump pe 30 aprilie cu privire la posibile acțiuni suplimentare împotriva Iranului.

Mai precis, a fost elaborat un plan pentru o serie de lovituri „scurte și puternice” împotriva țării, care vizează, printre altele, infrastructura. Washingtonul speră că Iranul se va întoarce apoi la masa negocierilor și va da dovadă de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește problema nucleară.

Trump respinsese anterior planul Teheranului de a pune capăt războiului și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, invocând intenția Iarnului de a amâna discuțiile privind programul nuclear al țării.

Liderul de la Casa Albă a ordonat pregătirile pentru un blocaj naval prelungit al Iranului, sperând că presiunea asupra economiei țării, inclusiv restricțiile asupra exporturilor de petrol, ar forța Teheranul să capituleze, au declarat surse pentru The Wall Street Journal (WSJ).

În același timp, surse Axios au menționat că Trump lua în considerare posibilitatea unei noi acțiuni militare dacă Iranul nu se retrage.

Statele Unite au folosit deja cea mai mare parte a stocurilor de rachete de croazieră invizibile JASSM-ER în războiul cu Iranul. Până în prezent, în cadrul conflictului au fost lansate aproximativ 1.100 de astfel de rachete.

SUA au declarat că dețin superioritatea aeriană locală, ceea ce înseamnă că, în unele părți ale Iranului, aeronavele lor pot opera fără a se confrunta cu o amenințare semnificativă. Cu toate acestea, zeci de aeronave MQ-9, precum și mai multe avioane de vânătoare cu echipaj uman, au fost doborâte, ceea ce demonstrează că alte părți ale spațiului aerian iranian rămân periculoase.

Editor : C.L.B.