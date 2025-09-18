SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC.

„Ar putea fi un breaking news”, a spus preşedintele Trump.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă de locul unde China îşi produce armele nucleare”, a explicat el.

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950, devenind baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupaţia Afganistanului.

SUA au moştenit baza când au răsturnat regimul taliban în 2001.

Bagram devenise o ruină după ce a fost abandonată de sovietici, dar americanii au reconstruit baza, care a ajuns să aibă o suprafaţă de aproximativ 77 km pătraţi.

Pentru SUA şi NATO, baza aeriană Bagram din Afganistan a fost epicentrul războiului împotriva talibanilor şi al-Qaida timp de aproape 20 de ani.

Forţele coaliţiei conduse de SUA s-au mutat acolo în decembrie 2001, iar baza a fost transformată într-o bază uriaşă, capabilă să găzduiască până la 10.000 de soldaţi, conform News.ro.

Editor : A.C.