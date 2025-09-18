Live TV

SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare

Data publicării:
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC. 

„Ar putea fi un breaking news”, a spus preşedintele Trump. 

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă de locul unde China îşi produce armele nucleare”, a explicat el. 

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950, devenind baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupaţia Afganistanului. 

SUA au moştenit baza când au răsturnat regimul taliban în 2001. 

Bagram devenise o ruină după ce a fost abandonată de sovietici, dar americanii au reconstruit baza, care a ajuns să aibă o suprafaţă de aproximativ 77 km pătraţi. 

Pentru SUA şi NATO, baza aeriană Bagram din Afganistan a fost epicentrul războiului împotriva talibanilor şi al-Qaida timp de aproape 20 de ani. 

Forţele coaliţiei conduse de SUA s-au mutat acolo în decembrie 2001, iar baza a fost transformată într-o bază uriaşă, capabilă să găzduiască până la 10.000 de soldaţi, conform News.ro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
teodora pana fb
4
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
Digi Sport
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038406121
Trump, despre războiul din Ucraina: Putin m-a dezamăgit foarte tare...
un barbat taie lemne
Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mă mai uit, ce...
sedinta a csat condusa de nicusor dan
Problemele energetice ale României, pe masa CSAT. Ivan: „E ilogic ca...
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
Ultimele știri
Poliţiştii fac cercetări după ce o tânără a mers să nască prezentând actele unei rude. Bebeluşul, înregistrat pe numele acelei persoane
Avertismentul lui Siegfried Mureşan: „Rusia ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Încearcă să detoneze aceste alegeri”
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Prime Minister Sir Keir Starmer and Lady Victoria Starmer (right) with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump watch members of the Red Devils Army parachute display team at Chequers, near Aylesbury in Buckinghamshire, on day two of the pre
Prietenia de negândit dintre Donald Trump și Keir Starmer: premierul britanic s-a dat peste cap ca liderul SUA să se simtă ascultat
trump starmer
Keir Starmer susține soluția recunoașterii statului palestinian în conflictul cu Israel. Răspunsul lui Donald Trump
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Donald Trump a elaborat un „ghid anti-presă”. Acuzații extrem de grave în procesele care zguduie jurnalismul american
conducta de gaz
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia
ABC pulls 'Jimmy Kimmel Live!' off the air indefinitely following comments he made in the wake of Charlie Kirk's murder, Los Angeles, USA - 17 Sep 2025
Sindicatele actorilor și scenariștilor, în apărarea lui Jimmy Kimmel: „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Procură pentru copil. Ce se întâmplă dacă părintele însoțitor nu se mai întoarce în țară? Cadrul legal
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”