SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în încercarea de a exercita presiuni asupra Iranului (WP)

Statele Unite vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, a relatat miercuri Washington Post, citând surse oficiale americane. Desfășurarea de trupe include marinari și pușcași marini care urmează să sosească, în contextul în care administrația încearcă să impună un blocaj maritim împotriva regimului de la Teheran.

Conform articolului, această măsură face parte dintr-o încercare a administrației Trump de a exercita presiuni asupra Iranului pentru a ajunge la un acord de încetare a focului care să pună capăt conflictului.

Se așteaptă ca aproximativ 6.000 de soldați să sosească la bordul portavionului USS George H.W. Bush și al mai multor nave de război din grupul său, a relatat The Washington Post.

Totodată, este de așteptat ca alți 4.200 de soldați să sosească până la sfârșitul lunii aprilie, ca parte a Grupului Amfibiu Boxer.

La bordul celor trei nave ale grupului Boxer, care a părăsit Hawaii săptămâna trecută, se află cel de-al 11-lea corp expediționar al marinei, care include un batalion de infanterie de peste 800 de oameni, precum și elicoptere și ambarcațiuni de debarcare, potrivit Washington Post.

Alte două portavioane – Abraham-Lincoln și Gerald-Ford – se află deja în regiune.

În prezent, în regiune sunt staționați aproximativ 50.000 de soldați americani, se arată în articolul citat.

