SUA vrea să prelungească tratatul de dezarmare nucleară New START, însă Rusia consideră "inacceptabile" condiţiile Washingtonului

Statele Unite au anunţat marţi un "acord de principiu" cu Moscova pentru a prelungi tratatul de dezarmare nucleară New START, dar Rusia consideră ca "inacceptabile" condiţiile impuse de Washington.

"Suntem dornici să prelungim tratatul New START pentru o perioadă de timp, cu condiţia ca ei să accepte în schimb limitarea - îngheţarea - arsenalul lor nuclear", a declarat negociatorul american Marshall Billingslea care conduce din iunie negocierile cu Moscova asupra tratatului bilateral New START expirând la începutul anului 2021 - la scurt timp după încheierea mandatului actual al lui Donald Trump, candidat la propria succesiune la 3 noiembrie, scrie Agerpres. "Credem că există un acord de principiu la cel mai înalt nivel al guvernelor noastre", a adăugat diplomatul american în cursul unei videoconferinţe organizate de think tankul Heritage Foundation.

Răspunsul, dur, al Moscovei nu a întârziat. "Rusia şi Statele Unite nu s-au pus de acord în privinţa îngheţării arsenalelor lor nucleare", a scris pe Twitter misiunea permanentă a Rusiei la Viena.

Un asemenea îngheţ ar fi "inacceptabil" pentru Moscova, a declarat agenţiilor ruse de presă negociatorul Moscovei, viceministrul de externe Serghei Riabkov.

New START - intrat în vigoare în 2010 şi care limitează numărul focoaselor nucleare operaţionale (instalate pe rachete, pe submarine şi bombardiere) la 1.550 pentru SUA şi Rusia - este ultimul pact major de dezarmare nucleară rămas în vigoare între cele două puteri, după ce Statele Unite s-au retras în 2019 din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (CFE), care interzicea utilizarea rachetelor balistice cu raze de acţiune cuprinse între 500 şi 5.500 de kilometri. Washingtonul a acuzat Rusia de încălcarea prevederilor CFE şi a atribuit 'întreaga responsabilitate' Moscovei pentru încetarea acestui pact.

"Dacă americanii sunt de acord cu documentele pe care le-am remis şi le acceptă, un asemenea acord poate fi încheiat şi mâine. Dar cu atâtea divergenţe, nici nu-mi pot imagina pe ce bază colegii noştri de la Washington emit astfel de ipoteze", a precizat Serghei Riabkov pentru agenţia Ria Novosti.

În opinia sa, Rusia şi Statele Unite au încă "puncte de vedere diferite asupra modalităţii de a întări controlul armamentului pe viitor".

Editor : Iulia Iancu