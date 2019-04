115 universități americane și-o doresc studentă pe această tânără

În Statele Unite, o adolescentă din New Orleans a reușit un adevărat record. Ea a fost acceptată la nu mai puțin de 115 universități și are propuneri de bursă în valoare totală de 3,3 milioane de euro.

Antoinette Love a fost acceptată de nu mai puțin de 115 universități din SUA

Ca să studiezi la o mare universitate americană, îți trebuie un dosar solid, dar și un buget pe măsură. Pentru Antoinette Love, cel mai greu va fi să aleagă... unde să se ducă. Această adolescentă care locuiește la New Orleans, în Louisiana, a fost acceptată la 115 facultăți și cea mai mare parte dintre ele sunt dispuse să-i ofere și o bursă.

Tânăra învață în prezent la liceul internațional din New Orleans (International High School of New Orleans) și nu va avea nicio problemă să obțină la începutul verii o diplomă de finalizare a studiilor, echivalentul unui bacalaureat. La toamnă, ar dori să facă studii pentru a deveni profesoară, a declarat mama sa, Yolanda Lova, unui site local de știri, NOLA. com.

Antoinette Love a început să-și trimită dosarul către universități în septembrie 2018. A depus cereri la 115 instituții din întreaga țară și toate, fără excepție, au fost convinse să o accepte. Prima universitate care i-a răspuns pozitiv i-a propus și o bursă de 72.000 de dolari (peste 64.000 de euro). La final, dacă ar aduna toate bursele care i-au fost oferite, tânăra ar fi milionară: însumează 3,7 milioane de dolari (3,3 milioane de euro).

Secretul? Adolescenta este o elevă strălucită. Face parte din mai multe asociații care au ajutat-o să participe la concursuri de matematică, scriere și oratorie. Este, pe de altă parte, foarte talentată la desen.

Născută de părinți minori

Părinții, Yolanda și Anthony Love, sunt foarte mândri de copila lor. Aveau numai 15, respectiv 17 ani când au devenit părinți. Tatăl adolescent nu a reușit să-și ia diploma de terminare a studiilor, iar mama nu a făcut studii superioare. Reușita fiicei lor îi impulsionează însă să-și reia studiile, a mărturisit mama.

Antoinette este cea mai mare dintre cei cinci copii ai familiei și se ocupă adesea de frații și surorile ei mai mici, care au vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Unul dintre ei are mucoviscidoză, o boală foarte gravă, care necesită o atenție specială. „Viața nu înseamnă un lung râu care curge liniștit, deci e nemaipomenit că se întâmplă și lucruri pozitive, nu numai pentru familia noastră, dar și pentru oraș. Și pentru copiii din New Orleans”, conchide Yolanda.

Acum, Antoinette are o dificultate: să facă alegerea. A vizitat deja câteva universități și spune că va lua decizia zilele acestea.

