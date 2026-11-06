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„16 miliarde de dolari”. Cum ar putea să salveze Ucraina victoria democraților în Congresul SUA

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volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Ucraina ar putea obține deblocarea ajutorului promis de SUA în valoare de 16 miliarde de dolari după victoria democraților la alegerile pentru Congres, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„În prezent, șansele noastre de a primi ajutor suplimentar din partea Statelor Unite ale Americii ar putea crește. Trebuie să ridicăm problema faptului că, din acordurile și deciziile anterioare, 16 miliarde de dolari au fost reținute și nu au fost transferate Ucrainei”, a spus Zelenski într-un interviu acordat postului de televiziune TSN.

El a subliniat că este recunoscător pentru „tot ce s-a acordat”, dar că, în ceea ce privește fondurile neprimite, Ucraina „trebuie cel puțin să lupte”. Pentru aceasta, potrivit liderului ucrainean, Kievul trebuie să „construiască corect dialogul” și să obțină sprijinul ambelor partide. „Să nu se supere nimeni din SUA”, a adăugat Zelenski. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, SUA au încetat să mai acorde Ucrainei ajutor financiar și militar, dar au continuat să furnizeze Forțelor Armate ale Ucrainei informații de intelligence, precum și să vândă arme țărilor europene, care le transmit apoi la Kiev.

Anterior, Partidul Democrat din SUA a anunțat că sprijinul acordat Ucrainei va deveni una dintre prioritățile sale după ce noua componență a Congresului își va începe activitatea în ianuarie 2027. În special, democrații, care au preluat controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în urma alegerilor intermediare din 3 noiembrie, intenționează să obțină reluarea ajutorului militar și financiar acordat Ucrainei. Potrivit unor surse Reuters, democrații vor putea conta, de asemenea, pe sprijinul unei părți dintre republicani, care s-au pronunțat anterior în favoarea continuării livrărilor de arme către Kiev. Dacă Trump va exercita dreptul de veto asupra proiectelor lor de lege, pentru a-l depăși vor fi necesare două treimi din voturi în fiecare cameră.

În același timp, Trump dorește să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cadrul unei discuții cu jurnaliștii de la Casa Albă, pe 5 noiembrie, el a declarat că, în cadrul soluționării conflictului, s-ar putea ajunge la un acord de amploare, care va viza nu doar Ucraina, ci și întreaga Europă. „Va fi un acord mare și minunat, iar toată lumea va fi încântată”, a spus șeful Casei Albe. Anterior, reprezentantul special al lui Trump, Steve Whitcoff, a anunțat că, în perioada 10–11 noiembrie, la Abu Dhabi vor avea loc negocieri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina. Părțile vor discuta despre măsurile de securitate postbelice, de-escaladarea conflictului, eforturile umanitare și pașii următori către pace.

Editor : A.R.

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