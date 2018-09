17 ani de la atentatele din 11 septembrie. Noi imagini continuă să apară

Sunt 17 ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, din Statele Unite. Aproape 3.000 de oameni - printre care 5 români - au murit după ce terorişti afiliaţi reţelei teroriste al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri.

Două aeronave au lovit în plin turnurile-gemene din New York, iar altul s-a prăbuşit peste clădirea Pentagonului. Al patrulea aparat de zbor, care ar fi trebuit să intre în Casa Albă sau în Capitoliu, a căzut pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii s-au luptat cu atacatorii ca să preia controlul.

11 septembrie 2001 rămâne o tragedie fără precedent în istoria lumii. Evenimentul de acum 17 ani a dus la controale mai stricte pe aeroporturi, la reguli noi de securitate în toată lumea şi la războiul global împotriva terorismului.

Deşi au trecut aproape două decenii, încă apar imagini noi de atunci. Un fost cameraman al postului CBS surprins panica şi haosul ce au urmat prăbuşirii primului turn, dar şi momentul în care cel de-al doilea turn, cel sudic, a căzut.

- Ce s-a întâmplat?

- Acoperişul. Ceva a intrat prin el şi apoi s-a prăbuşit. Am nevoie de nişte apă.

- Ce s-a întâmplat?

- O parte din clădire s-a prăbuşit. Asta cred că s-a întâmplat. Toată lumea fuge...

- Nu mai văd.

- Veniţi aici.

- Ce s-a întâmplat?

- S-a prăbuşit. Etajele superioare s-au prăbuşit. Am auzit o explozie şi apoi am luat-o la sănătoasa. Salvă Domnului, am 69 de ani, dar încă pot să fug.

- Vă ducem la liceul Stuyvesant. E la un bloc distanţă. De ce nu veniţi cu noi? Nu e bine să fiţi aici în astfel de momente.

