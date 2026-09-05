25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut

În cei 25 de ani de la atacurile teroriste, SUA și-au irosit dominația globală. Politica populistă de astăzi decurge direct din eșecurile războiului împotriva terorismului, scrie Gerard Baker, fost redactor-șef al Wall Street Journal, într-un comentariu publicat în The Times.

O explozie violentă zguduie World Trade Center după ce clădirile a fost lovite de două avioane pe 11 septembrie 2001, în New York. Foto: SPENCER PLATT / Getty Images / Profimedia Deschide galeria foto

Evenimentele care au marcat istoria se împart în două categorii: cele recunoscute instantaneu pentru semnificația lor și cele a căror importanță este înțeleasă abia în retrospectivă. Când trupele chineze și japoneze s-au ciocnit la Podul Marco Polo, în afara Beijingului, în iulie 1937, puțini și-ar fi imaginat că incidentul se va dovedi a fi primul foc de armă al unui război care urma să degenereze în cel mai devastator conflict global din istorie. Când s-a raportat că o gașcă pestriță de hoți neîndemânatici fusese prinsă pătrunzând prin efracție în sediul Comitetului Național Democrat în iunie 1972, nimeni nu ar fi bănuit că infracțiunea lor va duce, în cele din urmă, la demiterea unui președinte al Statelor Unite (scandalul Watergate, n.r). Când două fonduri speculative deținute de banca americană de investiții Bear Stearns s-au prăbușit sub greutatea pierderilor din creditele ipotecare subprime în vara anului 2007, abia un an mai târziu lumea a înțeles că acestea au fost primele scântei ale unui incendiu financiar care aproape a mistuit economia mondială.

În schimb, când avionul Enola Gay și-a aruncat încărcătura asupra Hiroshimei în august 1945, lumea a știut imediat că se născuse o nouă eră nucleară și s-a întrebat cu teamă ce ar putea însemna aceasta. Când berlinezii din Est, plini de bucurie, au dărâmat zidul omonim al orașului și au pus capăt Războiului Rece, în noiembrie 1989, democrații de pretutindeni au sărbătorit unul dintre marile momente de cotitură din istorie.

Atacul terorist asupra Statelor Unite din 11 septembrie 2001 a fost unul dintre acele evenimente recunoscute instantaneu și identificate ca un moment de cotitură istorică. „Un al doilea avion a lovit cel de-al doilea turn — America este atacată”, a șoptit Andrew Card, șeful de cabinet al lui George W. Bush, la urechea președintelui începător într-o sală de clasă din Florida, la câteva minute după ora nouă în dimineața aceea, inaugurând o nouă eră în securitatea națională americană și în istoria geopolitică.

„Ziua care a schimbat lumea”, titra prima pagină a ziarului The Sun a doua zi, deasupra unei fotografii cu o minge de foc explodând în turnul sudic al World Trade Center, în timp ce piratul aerian Marwan al-Shehhi pilota zborul 175 al companiei United Airlines în clădire, cu o viteză de 940 de kilometri la oră. „Caleidoscopul a fost zguduit, piesele sunt în mișcare”, spunea premierul britanic Tony Blair trei săptămâni mai târziu, în fața unei conferințe a Partidului Laburist cuprinsă de tăcere.

Probabil că am înțeles cu toții instantaneu că lumea s-a schimbat în acea zi, scrie Gerard Baker, și continuă: Ceea ce nu știam era cum. Ceea ce am fi putut — și ar fi trebuit — să știm este că orice am fi crezut atunci s-ar fi dovedit probabil a fi greșit.

Puțini ar fi putut prevedea, în zilele de după Hiroshima și Nagasaki, că era nucleară urma să continue cel puțin 80 de ani fără detonarea unei alte arme nucleare în luptă. Este puțin probabil ca, în noiembrie 1989, chiar și cele mai strălucite minți geopolitice să fi prevăzut că, doar trei decenii mai târziu, democrația liberală, care părea să fi atins triumful suprem în acea lună, se va afla într-o retragere vertiginoasă în întreaga lume occidentală.

În timp ce America se pregătește să marcheze săptămâna viitoare cea de-a 25-a aniversare a zilei în care lumea s-a schimbat, este clar că impactul acelei zile a fost chiar mai profund decât oricine și-ar fi putut imagina la momentul respectiv. Deși un sfert de secol este încă prea puțin pentru a face evaluări definitive asupra oricărui eveniment istoric, este suficient timp pentru a privi America și lumea de astăzi, pentru a privi înapoi la o perioadă de turbulențe aproape continue atât pe plan intern, cât și în străinătate, și pentru a formula o concluzie dureroasă.

Într-un mod pe care nici măcar ei nu și l-ar fi putut imagina, cei 19 teroriști și conducătorii lor nu au provocat doar cel mai grav atac străin asupra cetățenilor americani din istoria națiunii. Ei nu au executat pur și simplu un atac care urma să târască America într-un alt război sângeros. Sălbăticia lor a declanșat o serie de evenimente, decizii și consecințe — intenționate și neintenționate — care au coborât America de pe poziția sa de supremație globală de neegalat de la sfârșitul secolului trecut, i-au diminuat puterea și prestigiul în lume și au slăbit periculos legăturile unității interne în moduri care au lăsat țara mai slabă și mai fragilă.

America nu și-a pierdut doar inocența în acea zi. Și-a pierdut încrederea în sine, o mare parte din credința sa și, în cele din urmă, drumul pe care îl urma.

În acea seară, la TV, un Bush vizibil zguduit s-a adresat națiunii americane și a promis că, din mijlocul suferinței și al carnagiului, America va ieși mai puternică.

„Un popor măreț a fost mobilizat să apere o națiune măreață. Atacurile teroriste pot zgudui fundațiile celor mai mari clădiri ale noastre, dar nu pot atinge fundamentul Americii. Aceste acte au sfărâmat oțelul, dar nu pot zgâria oțelul hotărârii americane. America a fost ținta atacului deoarece suntem cel mai strălucitor far al libertății și al oportunităților din lume. Și nimeni nu va împiedica acea lumină să strălucească.”

Poate cineva să citească astăzi aceste cuvinte și să creadă că acele declarații îndrăznețe s-au împlinit? Au lăsat oare cei 25 de ani de aventuri internaționale eșuate, care își au rădăcinile în reacțiile la acea zi, oțelul hotărârii americane neștirbit? Putem spune cu adevărat, după un sfert de secol de tensiuni politice interne continue și tot mai intense, că fundamentele democrației americane sunt intacte? Pot americanii — și cu atât mai puțin restul lumii — să privească astăzi Statele Unite și să vadă în ele cel mai strălucitor far al libertății și al oportunităților din lume? - se întreabă Baker

Desigur, America rămâne puterea dominantă a lumii; și rămâne, cu toate defectele sale, o republică democratică. Și da, într-o lume decăzută, ea rămâne cea mai bună speranță pentru realizarea celor mai multe ambiții umane, atât morale, cât și materiale. Mai mult, nu toate traumele care au slăbit-o ca națiune și ca putere globală de atunci pot fi atribuite direct evenimentelor din 11 septembrie. Dar simplul fapt de a privi înapoi la națiunea care exista înainte de acea zi înseamnă a ne lăsa cuprinși de o amintire aproape insuportabil de dureroasă a cât de relativ sigură și confortabilă era lumea Americii.

Bush fusese ales cu mai puțin de un an înainte, într-o cursă electorală incredibil de strânsă, care a urmat unei perioade de furie politică internă — și a unui președinte supus procedurii de destituire — din cauza unei relații sexuale. Campania împotriva lui Al Gore fusese dominată de problema modului de abordare a unei mari provocări economice: ce să se facă cu excedentul fiscal iminent al Americii, generat de creșterea economică rapidă și de reducerile cheltuielilor de apărare ca răspuns la sfârșitul Războiului Rece. Gore a fost batjocorit fără milă pentru promisiunea sa repetată de a pune fondurile suplimentare într-un „seif” pentru a proteja viitorul asigurărilor sociale, adică al pensiilor de stat.

Pe plan extern, principala preocupare o reprezentau relațiile cu fosta Uniune Sovietică și cu China. În discursul său de inaugurare, din ianuarie, Bush dedicase câteva fraze politicii externe. Țara se bucura de ceea ce comentatorul conservator Charles Krauthammer numise „momentul unipolar”, era dominației exclusive a Statelor Unite. Cu o lună înainte de 11 septembrie, Bush a ținut primul său discurs național în prime-time, referitor la necesitatea unui cadru de reglementare adecvat pentru cercetarea cu celule stem.

Deși 11 septembrie a scos la iveală o vulnerabilitate până atunci de neimaginat pentru americani, la început a stârnit o reacție care părea să confirme promisiunea lui Bush privind o superputere revigorată. Câțiva critici s-au întrebat dacă „războiul împotriva terorismului” era o măsură înțeleaptă și dacă avea sens să se mobilizeze o națiune împotriva unui substantiv abstract care denota mai degrabă o tehnică paramilitară decât un inamic identificabil.



Însă unitatea pe care atacurile au provocat-o atât pe plan intern – prin sprijinul bipartizan pentru acțiuni agresive împotriva susținătorilor Al-Qaeda din Afganistan –, cât și pe plan extern – prin invocarea de către NATO a articolului 5 în sprijinul Americii –, sugera că teroriștii calculaseră greșit.

După căderea Kabulului, nu era nimic inevitabil în decizia de a redirecționa atenția și resursele americane către efortul de a-l înlătura pe Saddam Hussein din Irak. Însă formularea casus belli a fost posibilă doar ca urmare a evenimentelor din 11 septembrie. Bush și Dick Cheney, vicepreședintele său, au avertizat în repetate rânduri că următorul atac terorist ar putea avea ca rezultat nu rămășițele fumegânde ale unei clădiri celebre, ci un nor în formă de ciupercă deasupra unui oraș american.

Insecuritatea panicată resimțită de americani ca urmare a atacurilor Al-Qaeda a creat un mediu politic favorabil pentru un război împotriva Irakului care, altfel, aproape sigur nu ar fi existat. Și deși multe țări au refuzat să se alăture SUA în cea de-a doua campanie a războiului împotriva terorismului, cele care au făcut-o și-au justificat participarea în aceiași termeni — amenințarea care fusese dezvăluită de 11 septembrie.

Războiul din Irak nu a fost doar o aventură prost concepută și prost executată. Nu numai că a deturnat atenția și resursele de la efortul neterminat de a pacifica Afganistanul și de a face față amenințării mai ample a terorismului fără stat. A privat guvernul SUA de o mare parte din autoritatea sa atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. A diluat sprijinul pentru America pe care atacurile inițiale îl generaseră. Lumea nu a văzut cea mai mare democrație angajată în cel mai recent efort al său de a răspândi libertatea, ci un război conceput în mod necinstit, purtat cu imprudență și, uneori — în episoade precum scandalul de la închisoarea Abu Ghraib — într-o manieră lipsită de moralitate. Excesele și eșecul din Irak, precum și insistența administrației Bush că acesta era o parte integrantă a războiului împotriva terorismului, au făcut ca cele două războaie să se contopească în conștiința publică, slăbind legitimitatea întregului efort militar.

Pentru americani, costurile au devenit rapid intolerabile. Pierderile umane din Irak și Afganistan păreau disproporționate față de obiectivele atinse: peste 7.000 de vieți americane, 1.500 de vieți ale aliaților, sute de mii de civili. Costurile financiare și economice combinate care urmau să fie suportate de contribuabilul american erau fără precedent. Estimările variază, dar pornesc de la câteva trilioane de dolari în cheltuieli directe și indirecte. Excedentul pentru care Bush și Gore se certaseră cu doar câțiva ani în urmă s-a transformat în deficite care s-au acumulat din ce în ce mai mult în deceniile următoare, amplificate de succesorii ambelor partide, până când datoria publică a SUA se ridică acum la peste 40 de trilioane de dolari.

Prejudiciul adus reputației și prestigiului Americii, atât pe plan intern, cât și în străinătate, a fost, de asemenea, incalculabil. Spectacolul singurei superputeri dintr-o lume „unipolară”, dotată cu cel mai avansat material tehnologic, care s-a luptat timp de un deceniu sau mai mult pentru a înfrânge un inamic care lupta cu explozivi improvizați și arme automate din era sovietică, a zguduit stima de sine a americanilor și i-a încurajat pe alții, precum Statul Islamic, să profite de lipsa voinței politice a americanilor de a suporta pierderile tot mai mari.

Războiul împotriva terorismului a înregistrat, desigur, succese notabile. Amenințarea teroristă ascunsă în Afganistan a fost rapid neutralizată; mii de teroriști au fost eliminați sau scoși din circulație ca amenințări. Execuția lui Osama bin Laden nu numai că a adus pedeapsa celui care a orchestrat atacurile din 11 septembrie, ci a contribuit și la restabilirea unei părți din încrederea pe care America o pierduse în priceperea și curajul forțelor sale armate și al planificatorilor serviciilor de informații. Regimul brutal al lui Saddam a fost înlăturat în Irak, iar țara nu mai este acum, după două decenii și multe distrugeri, sursa de instabilitate din regiune pe care o reprezentase timp de 50 de ani.

Nu este adevărat că atentatele din 11 septembrie, în ciuda tuturor eșecurilor suferite de America de atunci, au reprezentat un triumf pentru dușmanii săi. Bin Laden credea că opera sa îi va alunga pe americani și pe aliații lor din lumea musulmană și va deschide calea către un nou califat.



În acest sens, judecata geopolitică a liderului Al-Qaeda nu s-a ridicat la nivelul abilităților sale din domeniul construcțiilor sau al planificării terorismului.

Cu toate acestea, de departe cel mai mare prejudiciu adus Statelor Unite de evenimentele din 11 septembrie și de consecințele acestora a fost dauna morală și politică provocată de desfășurarea războiului împotriva terorismului. Irakul și războiul în ansamblu au zdruncinat încrederea americanilor în guvernul lor, în instituțiile lor și chiar în ei înșiși. Exagerarea amenințării reprezentate de armele de distrugere în masă prin manipularea informațiilor secrete a rupt legătura dintre public și liderii săi. Complicitatea unei mari părți a mass-mediei, care s-a aliniat la afirmațiile administrației, a slăbit și mai mult încrederea publicului – deja în cădere liberă – într-o instituție culturală. Eșecul de a furniza resurse militare nici pe departe suficiente pentru a asigura o schimbare de regim ordonată, stabilă și relativ pașnică a sugerat atât aroganță, cât și ineptitudine la Washington. Ușurința cu care li s-a spus americanilor că trupele lor vor fi întâmpinate ca eroi eliberatori a fost batjocorită de realitățile amare ale unei ocupații lungi și dureroase.

Toată această disimulare, vanitate fatală și eroare de calcul din ignoranță au zdruncinat încrederea publicului în conducerea americană — în politică, guvern și mass-media. Criza financiară din 2008 și eșecul de a-i trage la răspundere pe cei responsabili pentru aceasta au adăugat o mare parte a corporațiilor americane pe lista celor nedemni de încredere.

În acest climat fierbinte de neîncredere publică, parametrii convenționali după care funcționa politica americană s-au scufundat fără urmă. Eșecul lamentabil al politicii tradiționale a însemnat, în primul rând, că se putea încerca o nouă politică, una în care să li se dea o șansă unor outsideri mai mult sau mai puțin complet, cu experiență limitată. Barack Obama, care a promis speranță și schimbare și a sfârșit prin a nu oferi niciuna dintre ele, a slăbit și mai mult fundamentele instituționale ale unei politici de încredere. Apoi, desigur, a apărut Donald Trump, a cărui noutate și perspectivă de „buldozer” păreau inițial, pentru unii americani, chiar mai incitante, reprezentând o ruptură radicală cu trecutul eșuat.

Dar prăbușirea încrederii a creat și ceva și mai distructiv — slăbirea catastrofală a regulilor discursului și angajamentului politic, astfel încât respectul pentru lucruri fundamentale precum adevărul, onestitatea și realitatea obiectivă a devenit anacronic și de aruncat la gunoi. Statele Unite s-au afundat și mai mult într-un fel de realitate modelată de partizanat, în care americanii de ambele părți au ales pur și simplu să creadă în „adevărul lor”, o nouă realitate postmodernă a politicii și culturii care își cere prețul în haosul și nebunia zilelor noastre.

Nimic din greutățile prin care a trecut America de la 11 septembrie 2001 nu a fost inevitabil. Șocul acelui eveniment a determinat o serie de decizii greșite și alegeri fatidice care au dus, în cascadă, la disfuncționalitatea politică crescândă din ultimul sfert de secol. Nici nu ar fi înțelept să presupunem că deformările lumii de după 11 septembrie indică inevitabil, așa cum speră dușmanii săi, declinul Americii. Statele Unite s-au dovedit de nenumărate ori capabile să depășească consecințele amare ale propriilor tulburări, de la Războiul Civil la Marea Depresiune, al Doilea Război Mondial, Vietnam și traumele economice și politice din anii 1970.

Ar trebui, de asemenea, să fim atenți să nu ne lăsăm seduși de simbolismul acelui moment, așa cum l-am perceput atunci și cum suntem și mai înclinați să-l vedem acum, prin prisma retrospectivă: lovitura devastatoare a Al-Qaeda împotriva celor doi piloni ai puterii financiare și geopolitice din New York și Washington, sincronizată, poate întâmplător, în primele luni ale noului secol, succesorul secolului american. New Yorkul este reconstruit și prosper; America se află din nou în avangarda unei noi transformări tehnologice. Washingtonul poate fi în mâinile unui monomaniac imprevizibil, dar sursele fundamentale ale puterii SUA sunt intacte.

Declinul nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greșite și al unor alegeri eronate. Este o dovadă a forței durabile a Americii faptul că, așa cum a demonstrat și înainte, chiar și după 25 de ani de alegeri greșite în mod constant, ea este încă capabilă să-și inverseze propriul declin, conchide Gerard Baker.

Editor : B.E.