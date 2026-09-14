Atacurile Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 asupra World Trade Center și Pentagonului au constituit una dintre cele mai mari manevre de diversiune din istorie. La fel ca pe terenul de sport, când un jucător folosește o mișcare înșelătoare pentru a-și păcăli adversarul, evenimentele din 11 septembrie au condus America într-o direcție, în timp ce ar fi trebuit să se îndrepte în alta, scrie, pe unherd.com, Robert D. Kaplan, autor specializat în geopolitică și conferențiar la Universitatea Austin Texas, arătând că, pentru a înțelege de ce, este necesară o întoarecere în acea perioadă pentru a analiza, în ordine cronologică, starea de spirit a americanilor și presupunerile vremii.

„Puține evenimente pot fi la fel de debilitante ca o mare victorie”, scria eminentul jurnalist liberal israelian Amos Elon în cartea sa din 1971, *The Israelis*. Elon se referea la Războiul de Șase Zile din 1967, care i-a conferit Israelului controlul asupra Cisiordaniei, Fâșiei Gaza și a altor teritorii. Israeliții s-au bucurat, fără să-și dea seama că li se oferise un potir otrăvit. Victoria Americii în Războiul Rece din 1989 a urmat un tipar similar: când regimurile comuniste din Europa de Est s-au prăbușit brusc, unul după altul, urmate de dezintegrarea Uniunii Sovietice în 1991, America și elita sa politică s-au cufundat în triumfalism, considerând democrația ca fiind ordinea firească a lucrurilor care urmau să vină. Războiul din Iugoslavia și genocidul din Rwanda din anii ’90 nu au zdruncinat convingerea arogantă a puterilor de atunci cu privire la o direcție liniară a Progresului istoric; ambele evenimente au fost îngrozitoare, dar au avut un caracter local. Convinsă că nu mai existau amenințări geopolitice, America și-a prezentat intervențiile militare din Bosnia și Kosovo ca un nou tip de război, al cărui scop era pur umanitar. Acesta a fost efectul înșelător al victoriei din Războiul Rece, care a durat 44 de ani.

Conștientizarea faptului că sfârșitul Războiului Rece nu a adus pacea, ci o lume și mai periculoasă și mult mai instabilă, s-a produs treptat. Iar 11 septembrie a fost primul șoc, amplificat de tehnologia televiziunii, care a arătat în repetate rânduri turnurile gemene din sudul Manhattanului prăbușindu-se într-un morman în flăcări de praf și moloz. Evenimentul i-a lovit pe americani, adormiți de complacerea anilor ’90, cu forța psihologică a atacului de la Pearl Harbor, cu care a fost comparat în repetate rânduri. Dar când japonezii au atacat Pearl Harbor în decembrie 1941, lumea se afla deja în război. Naziștii ocupaseră deja Franța și se aflau la porțile Moscovei. Japonezii invadaseră deja China și comiseseră „Violul de la Nanjing”. Astfel, pentru Franklin D. Roosevelt, declararea războiului împotriva Puterilor Axei nu a fost doar ceea ce trebuia făcut, ci și ceva firesc.

În această fotografie de arhivă, avionul comercial al zborului 175 al companiei United Airlines se apropie de turnul sudic al World Trade Center, în timp ce fumul se ridică din turnul nordic din Lower Manhattan, New York, pe 11 septembrie 2001. Foto: SETH MCALLISTER / AFP / Profimedia

Direcția istoriei după atacurile din 11 septembrie nu era atât de clară. În rest, lumea se afla în pace. Chinezii se aflau încă în faza incipientă a construirii unei mari flote navale, în jurul căreia urma să se orienteze capacitatea lor militară. Mai mult, China era încă guvernată de reformatorul Jiang Zemin, un lider prietenos față de Statele Unite. Vladimir Putin era la putere de mai puțin de doi ani și încă își consolida controlul. Nu era clar în ce direcție urma să conducă Rusia. Conflictul între marile puteri era ultimul lucru la care se gândeau oamenii.

Astfel, cu China și Rusia excluse din peisajul mental, dezbaterea publică a trecut de la presupunerea necritică că democrația era pe cale să cucerească lumea la alinierea la Războiul Global împotriva Terorismului. În acest fel, evenimentele din 11 septembrie au fost încorporate în triumfalismul de după Războiul Rece. Într-adevăr, așa cum demonstrase 11 septembrie și conform gândirii convenționale, lumea arabă era bolnavă din punct de vedere politic, iar leacul consta în aducerea democrației în Orientul Mijlociu extins.

Administrația președintelui George W. Bush a ajuns, de fapt, destul de târziu la această concluzie.

Luată prin surprindere de atacurile devastatoare din 11 septembrie, Casa Albă a lui Bush, copleșită de vinovăție și, prin urmare, hotărâtă să nu-și asume niciun risc în ceea ce privește protejarea securității americane, a conceput imediat un război pentru a răsturna regimul afgan al talibanilor, cei care îi găzduiseră pe autorii atacurilor din 11 septembrie. La două luni după atacuri, armata SUA și aliații săi afgani au ocupat capitala afgană, Kabul. Victoria a venit ușor, poate prea ușor, datorită unei strategii inovatoare de economisire a forțelor, care punea accentul pe forțele de operațiuni speciale și pe luptătorii afgani locali. Dar, din nou, fără prea multă reflecție, reconstrucția Afganistanului a fost încredințată marii birocrații convenționale a Armatei SUA, a cărei viziune asupra Afganistanului - în ciuda unor momente de inventivitate sub comanda anumitor ofițeri - urma să se dovedească similară cu cea a ocupanților sovietici din anii ’80, care s-au retras la rândul lor înfrânți.

Deoarece Afganistanul a fost o misiune prea ușoară (așa cum se credea atunci), iar evenimentele din 11 septembrie încă răsunau puternic și asurzitor, s-a conceput o acțiune de amploare mai mare: răsturnarea regimului totalitar al lui Saddam Hussein în Irak. La urma urmei, din perspectiva drepturilor omului, nu exista un regim mai rău în lume, cu excepția celui din Coreea de Nord. Iar Bosnia și Kosovo stabiliseră modelul pentru intervențiile umanitare. Irakul de atunci era de fapt mult mai represiv decât Iranul - care avea un element de democrație încorporat în sistemul său teocratic sub președintele reformist Mohammed Khatami - și chiar mai represiv decât Siria. Deși dovezile că Saddam ar fi ajutat Al-Qaeda erau, în cel mai bun caz, foarte fragile, el susținea cu siguranță multe alte grupuri teroriste arabe. Apoi a fost problema Irakului care căuta să obțină o bombă nucleară, lucru pe care nu numai comunitatea de informații americană, ci și alte agenții de informații occidentale îl considerau a fi adevărat. Kaplan spune că nu vorba despre o apărare a invadării Irakului - un război pe care autorul l-a susținut inițial - ci doar un argument care arată că nu era o nebunie totală să se ia în considerare o astfel de acțiune în acel context, având în vedere că China și Rusia nu erau încă pe radarul amenințărilor marilor puteri, iar evenimentele din 11 septembrie dominau încă dezbaterea publică.

KUWEIT – 18 MARTIE: Unitatea 11 de geniu a Armatei SUA, atașată la batalionul de infanterie 3-7, se deplasează în poziție pe 18 martie 2003, în perspectiva unui posibil atac militar în apropierea frontierei dintre Kuweit și Irak. Într-un discurs televizat din 17 martie 2003, președintele SUA, George W. Bush, le-a acordat președintelui irakian Saddam Hussein și fiilor săi 48 de ore pentru a părăsi țara, în caz contrar urmând să se confrunte cu o acțiune militară condusă de SUA. Fotografie de Scott Nelson/Getty Images

„Puține evenimente pot fi la fel de destabilizante ca o mare victorie”

Istoria este ironică, crede Robert D. Kaplan. Dacă nu ar fi avut loc 11 septembrie; dacă Saddam nu s-ar fi comportat ca un om vinovat, încercând să convingă lumea că avea un program nuclear chiar dacă nu era așa; dacă sentimentul de vinovăție al administrației Bush față de 11 septembrie nu ar fi determinat-o să adopte o abordare fără riscuri în Orientul Mijlociu, probabil că invazia Irakului nu ar fi avut loc niciodată.

Istoria este, de asemenea, guvernată de contingențe ciudate. Dacă mai multe armate arabe nu ar fi amenințat Israelul în primăvara anului 1967 - mai precis, dacă regele Hussein al Iordaniei ar fi ținut seama de numeroasele avertismente de a nu deschide un front militar împotriva Israelului în Cisiordania - Israelul nu ar fi intrat în posesia unei populații arabe care număra, la acea vreme, 1,25 milioane de persoane. Mișcarea coloniștilor evrei nu s-ar fi născut niciodată, deformând pentru totdeauna politica israeliană în acest proces. Egiptul ar fi rămas blocat cu guvernarea Fâșiei Gaza. Iar mai târziu, regimul clerical al Iranului, în ciuda urii sale față de Israel și evrei, ar fi avut mult mai puțin material propagandistic cu care să lucreze. Rezultatele Războiului din 1967 ar putea fi interpretate ca o tragedie pentru Israel; la fel cum efectul evenimentelor din 11 septembrie ar putea fi interpretat ca o tragedie pentru Statele Unite, chiar dincolo de pierderile masive inițiale de vieți omenești, generând o ocupație îndelungată și greșit concepută a Afganistanului, urmată de războiul dezastruos din Irak.

Problema este că extremismul poate fi satisfăcător din punct de vedere emoțional, mai ales după un eveniment major sau o catastrofă. Moderația nu are succes atunci când oamenii dansează literalmente pe străzile din Ierusalim, cum s-a întâmplat după Războiul din 1967, sau când strigă după sânge, cum s-a întâmplat după 11 septembrie sau, la fel, după 7 octombrie 2023 în Israel. Apelurile la schimbarea regimului în Irak sau la distrugerea completă a Gazei fac apel la emoții și nu la intelect. Aceasta este forța lor. Tehnocrații nuanțați, moderați, și specialiștii în domeniu sunt la cel mai slab nivel al lor în astfel de momente. Ultimul președinte american care, în urma unui scandal internațional major, a urmărit obiective limitate a fost conservatorul moderat George H. W. Bush. În urma agresiunii neprovocate a lui Saddam Hussein asupra Kuweitului în 1990, Bush a decis să elibereze Kuweitul de sub dominația irakiană, dar să-l lase pe Saddam la putere și să nu invadeze Irakul, unde America ar fi riscat să rămână împotmolită ani de zile. Salvându-l pe succesorul său, președintele Bill Clinton, de acest destin, Bush i-a permis acestuia să moștenească un climat geopolitic în mare parte pacificat, ceea ce, la rândul său, i-a permis lui Clinton să se concentreze asupra unor războaie umanitare „la alegere” în fosta Iugoslavie. De fapt, climatul geopolitic relativ favorabil lăsat moștenire de Bush senior a fost în mare măsură responsabil pentru aroganța naivă a unei mari părți a elitei politice americane din anii ’90.

Kaplan amintește că, după Războaiele Napoleoniene, conservatorii iluminați precum omul de stat austriac Klemens von Metternich, omul de stat britanic și vicontele Castlereagh și omul de stat francez Talleyrand au fost cei care, renunțând la soluții extreme și răzbunătoare - oricât de satisfăcătoare ar fi fost acestea din punct de vedere emoțional la momentul respectiv -, au asigurat Europei aproape un secol de pace. În mod ironic, tocmai presupunerea că pacea era ordinea firească a lucrurilor a determinat mai multe mari puteri europene să se avânte naiv în Primul Război Mondial.

În mod similar, succesul intervențiilor limitate din Panama în 1989, din Bosnia în 1995 și din Kosovo în 1999 a permis unor segmente semnificative ale elitei americane să creadă, imediat după 11 septembrie, că armata SUA putea face orice într-o lume ordonată în funcție de obiectivele și interesele americane. Această iluzie a fost cea care a permis Statelor Unite să se avânte în Afganistan și Irak.

Dincolo de pierderile uriașe de vieți omenești și resurse materiale pe care războaiele de după 11 septembrie le-au costat Statele Unite și populațiile locale afectate, poate că cea mai mare catastrofă a fost marea distragere strategică a Americii, în timp ce puterea Rusiei și a Chinei a crescut exponențial. Deceniul războaielor de după 11 septembrie a fost deceniul în care armata chineză, în special marina sa, și-a dezlănțuit elanul de creștere care continuă și astăzi. Între timp, Putin și-a consolidat puterea în cadrul armatei și serviciilor de informații ruse, ceea ce i-a permis să reconstruiască forțele armate sub o conducere practic unipersonală, pentru prima dată de la Stalin.

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Rezultatul tuturor acestor evenimente nu a fost deloc plăcut. Terorismul cu siguranță nu a fost eliminat. Așa cum a arătat Joseph Conrad în *Agentul secret* (1907), este suficient ca unul sau doi indivizi furioși, motivați politic, să se ascundă în inima unui oraș, anonimi pentru vecinii lor, pentru a comite mari atrocități. Iar conflictul dintre marile puteri coexistă acum cu terorismul. În ciuda încercărilor puterilor de nivel mediu de a naviga între Statele Unite și China și de a-și trage propriul drum, însăși supraviețuirea sistemului global este acum în pericol. Aceasta este lumea care a urmat ceea ce se credea a fi fost sfârșitul triumfător al Războiului Rece. Iar 11 septembrie a reprezentat un punct de cotitură crucial în acest proces tragic: a distras atenția Americii atunci când ar fi trebuit să se concentrăm asupra Rusiei și Chinei. A fost, într-adevăr, o mare manevră de diversiune, potrivit lui Kaplan.

Din păcate, istoria nu ne oferă nicio scăpare, scrie, în încheiere, Robert D. Kaplan. Ascensiunea și căderea marilor puteri sunt un ciclu nesfârșit, iar greșelile tragice ale factorilor de decizie sunt parte integrantă a acestui proces.

Și, deși atacul de la Pearl Harbor din 1941 a fost răzbunat prin victoria SUA asupra Japoniei în 1945, Statele Unite încă caută, un sfert de secol mai târziu, un fel de răspuns istoric semnificativ la 11 septembrie. Într-adevăr, războaiele SUA de după 11 septembrie, în special cel din Irak, nu au făcut decât să încurajeze Iranul clerical și să-i extindă amprenta geopolitică. Războiul actual cu Iranul face parte din procesul care a început odată cu 11 septembrie. Atacurile au aruncat America într-o luptă militară generațională în Orientul Mijlociu, care nu dă semne de încetare. Și problema nu este doar instabilitatea inerentă Orientului Mijlociu, ci chiar obsesia americanilor pentru această regiune. Tragedia, așa cum arată Shakespeare în repetate rânduri, se naște din obsesie, conchide autorul.

Editor : B.E.