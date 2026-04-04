„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că „timpul se scurge” fără să existe un acord

Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Președintele american Donald Trump a lansat un nou ultimatum dur la adresa Iranului, avertizând că timpul pentru un acord privind deschiderea Strâmtorii Ormuz este pe sfârșite. Declarațiile vin pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care Teheranul a respins o propunere a SUA privind un armistițiu de 48 de ore.

Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment ferm Iranului, susținând că „timpul se scurge” pentru încheierea unui acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul american a reiterat ideea unui ultimatum deja anunțat anterior, susținând că Iranul mai are doar 48 de ore pentru a accepta condițiile Washingtonului.

„Amintiți-vă când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCHEIE UN ACORD sau SĂ DESCHIDĂ STRÂMTOREA ORMUZ. „Timpul se scurge – mai sunt 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor”, a scris Trump.

La 26 martie, Donald Trump i-a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului.

Ultimatumul a fost stabilit pentru „luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului”.

Dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă până atunci, preşedintele SUA a ameninţat că va distruge centralele electrice ale Iranului.

Strâmtoarea Ormuz, miza centrală a conflictului

Blocada iraniană asupra Strâmtorii Hormuz rămâne unul dintre principalele puncte de tensiune. Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează această rută strategică, iar restricționarea traficului maritim a dus la creșteri masive ale prețurilor energiei și la perturbări economice globale.

Potrivit informațiilor recente, Iranul a folosit mine maritime, drone și atacuri asupra navelor comerciale pentru a-și consolida controlul asupra zonei, menținând presiunea asupra Statelor Unite și a aliaților acestora.

În paralel, Washingtonul susține că are capacitatea de a redeschide strâmtoarea prin acțiuni militare, însă experții avertizează că o astfel de operațiune ar putea declanșa un conflict prelungit și amplu.

În ultimele zile, confruntările s-au intensificat pe mai multe fronturi. Iranul a doborât un avion de luptă american, iar operațiunile de salvare pentru recuperarea pilotului dispărut sunt încă în desfășurare.

În același timp, Israelul continuă bombardamentele asupra pozițiilor Hezbollah din Liban, iar bilanțul victimelor civile crește constant, cu sute de copii uciși și peste un milion de persoane strămutate în regiune.

Iranul a avertizat că ar putea închide complet Strâmtoarea Ormuz și că ar putea lovi infrastructura energetică, în cazul unei noi escaladări militare din partea Statelor Unite.

