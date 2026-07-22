A fost stabilit termenul pentru începerea procesului lui Nicolas Maduro de la New York. Patru capete de acuzare

Începerea procesul de la New York al fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de trafic de droguri, a fost stabilită pentru data de 1 iunie 2027, în urma unei audieri preliminare desfăşurate miercuri la o instanţă federală din Manhattan, informează AFP.

Capturat de autorităţile americane la Caracas la începutul acestui an şi aflat în detenţie într-o închisoare din Brooklyn din 3 ianuarie, fostul şef de stat, în vârstă de 63 de ani, se confruntă cu patru capete de acuzare, inclusiv cel de narcoterorism. Soţia sa, Cilia Flores (69 de ani), este vizată de trei capete de acuzare. Amândoi resping acuzaţiile care li se aduc.

Anunţul survine după ce guvernul SUA a autorizat, în cele din urmă, Venezuela să îşi achite cheltuielile de judecată, o măsură pe care administraţia americană o blocase iniţial, invocând sancţiunile internaţionale impuse ţării.

În timpul primei sale apariţii în instanţă la New York - la scurt timp după capturarea sa în cadrul unei operaţiuni militare americane spectaculoase care a implicat aproximativ 150 de avioane şi elicoptere, precum şi trupe terestre -, Nicolas Maduro s-a autointitulat „prizonier de război”.

Pe lângă procedurile penale împotriva fostului preşedinte, familiile a cinci tineri ucişi în Venezuela au intentat un proces civil împotriva acestuia la începutul lunii iulie, acuzându-l că a ordonat execuţiile lor în cadrul unui mecanism mai amplu de violenţă sponsorizată de stat.

După înlăturarea sa, preşedinta interimară Delcy Rodriguez guvernează sub presiunea Washingtonului, care susţine că deţine controlul asupra ţării bogate în petrol.

Editor : Sebastian Eduard