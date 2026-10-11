„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski

Miliardarul american Elon Musk a postat un mesaj pe rețeaua socială pe care o deține prin care îl aprobă necondiționat pe Donald Trump. Amintim, liderul de la Casa Albă a declarat că „ucrainenii ar trebui să-și aleagă alt președinte”, după ce dictatorul rus i-ar fi promis „milioane de tone de motorină”.

„Zelenski a mers prea departe”, a scris Elon Musk pe rețeaua de socializare X.

Astfel, miliardarul american și fondatorul Tesla a comentat declarațiile lui Trump potrivit cărora Washingtonul a cerut în repetate rânduri Kievului să nu lanseze atacuri asupra rafinăriilor rusești și că Zelenski a avut mai multe șanse să soluționeze conflictul ucrainean, dar preferă să nu o facă.

Anterior, președintele american l-a criticat deschis pe Zelenski în cadrul unei noi discuții cu jurnaliștii și a afirmat, de asemenea, că „este timpul ca Ucraina să aleagă un nou președinte, care să poată încheia un acord”.

Amintim, prin prezentarea, în această săptămână, a unui grup de experți însărcinat să studieze viitorul războiului, secretarul apărării Pete Hegseth a făcut mai mult decât să anunțe numirea unor consilieri.

El l-a readus pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în rândurile administrației Trump, care arată că odată cu revenirea celui mai bogat om din lume în centrul puterii americane au apărut și o serie de noi potențiale conflicte de interese.

Editor : A.R.