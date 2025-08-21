A murit „cel mai simpatic judecător din lume”. Celebrul Frank Caprio avea 88 de ani

Celebrul judecător american și vedetă de pe rețelele sociale Frank Caprio a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa, transmite BBC.

Decesul său, survenit în urma unui diagnostic de cancer pancreatic, a fost anunțat pe contul său oficial de Instagram, unde a fost comemorat pentru „căldura” și „credința neclintită în bunătatea oamenilor”.

David Caprio, fiul său, a mulțumit fanilor pentru dragostea și sprijinul lor și a îndemnat oamenii să „răspândească puțină bunătate” în memoria tatălui său.

Iubit pentru compasiunea și umorul său în sala de judecată, videoclipurile cu judecătorul Caprio prezidând cazuri în emisiunea sa de succes Caught in Providence au avut miliarde de vizualizări pe rețelele de socializare, câștigându-i titlul de „cel mai simpatic judecător din lume”.

Într-o declarație pe Instagram adresată celor 3,4 milioane de urmăritori ai săi, judecătorul Caprio a fost comemorat pentru „nenumăratele acte de bunătate pe care le-a inspirat”.

„Căldura, umorul și bunătatea lui au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în declarație.

Judecătorul Caprio a prezidat mii de cazuri în orașul său natal, Providence, Rhode Island, înainte de a se lansa în cariera televizată.

Compania din spatele emisiunii Caught in Providence, Debmar-Mercury, a adus un omagiu „compasiunii și abordării pline de bun simț” ale judecătorului Caprio.

„Ne va lipsi foarte mult”, au declarat co-președinții Mort Marcus și Ira Bernstein într-o declarație.

Pe durata difuzării sale, Caught in Providence a fost nominalizat la trei premii Daytime Emmy, judecătorul Caprio obținând două nominalizări individuale anul trecut.

Stilul său caracteristic în sala de judecată a generat clipuri virale, de la invitarea copiilor să stea alături de el în spatele pupitrului în timpul proceselor, până la anunțarea unei păpuși de pluș „mini-judecător” care îl reprezintă.

Un videoclip TikTok care prezintă rutina sa de dimineață – spălatul pe dinți, semnarea cărții sale și vizionarea videoclipurilor din propria emisiune – a avut peste 5 milioane de vizualizări.

Într-un interviu din 2019, judecătorul Caprio a declarat că procedurile sale judiciare „arată o parte din viața din Rhode Island care este foarte interesantă și reflectă aceleași probleme cu care se confruntă oamenii la nivel național”.

După ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în 2023, judecătorul Caprio a declarat că era „pe deplin pregătit să lupte cu toate forțele” și le-a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul acordat.

Într-una dintre ultimele sale postări pe rețelele de socializare, judecătorul Caprio a anunțat că s-a întors în spital după ce a suferit o „recidivă” în tratamentul său și le-a cerut susținătorilor săi să se roage pentru el.

Judecătorul Caprio lasă în urmă soția sa, Joyce Caprio, cu care a fost căsătorit aproape 60 de ani, cei cinci copii ai lor, șapte nepoți și doi strănepoți.

