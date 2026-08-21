A salvat vieți pentru America, dar acum e arestat de ICE: povestea fostului informator CIA care s-a infiltrat în Al-Qaeda și ISIS

Un fost spion care s-a infiltrat în al-Qaeda și ISIS pentru CIA a fost reținut de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) și riscă acum să fie deportat din SUA, potrivit The Times.

Blerim Skoro, în vârstă de 55 de ani, un refugiat kosovar, a jucat un rol crucial în interceptarea comploturilor teroriste în urma atacurilor de pe 11 septembrie. A lucrat pentru SUA timp de aproape un deceniu, riscându-și viața pentru a se infiltra în taberele al-Qaeda din Pakistan în timpul vânătorii lui Osama bin Laden.

Informator apreciat al serviciilor de informații americane, a cărui muncă l-a dus în unele dintre cele mai periculoase zone ale Orientului Mijlociu, a transmis informații vitale care au împiedicat al-Qaeda să furnizeze arme jihadiștilor.

După ce și-a încheiat cariera de informator în 2010, Skoro susține că serviciile de informații i-au promis cetățenia americană. Cu toate acestea, pe 3 august anul acesta a fost reținut de ofițeri de la ICE în timp ce participa la o programare biometrică de rutină în New Jersey pentru reînnoirea permisului de muncă.

Tatăl a trei copii, care lucrează ca șofer de taxi, a primit permis de ședere în 2022 în temeiul Convenției Națiunilor Unite împotriva torturii. Skoro a argumentat cu succes că, dacă ar fi deportat în Kosovo, viața sa ar fi în pericol din cauza activității sale sub acoperire cu grupările jihadiste.

„Am lucrat pentru CIA și am făcut toate aceste lucruri pentru această națiune și acum sunt aici”, a declarat Skoro pentru The Times din centrul de detenție ICE din Elizabeth, New Jersey. „M-am dus la birou pentru programarea mea, le-am înmânat permisul de muncă și permisul de conducere și dintr-o dată mă încătușau. Nu are niciun sens”, a povestit el.

„Am o fire foarte puternică, am fost în războaie, am avut antrenament militar, dar de data aceasta simt că am fost lovit cu un ciocan. Dacă cred că voi păstra tăcerea, se înșală. Nu pot accepta că mi se întâmplă asta. Ce mesaj transmite acest lucru oamenilor care se gândesc să lucreze cu CIA? Arată că nu vor fi protejați, nu vor fi îngrijiți și nu li se va oferi un adăpost sigur. Am fost trădat”, a declarat fostul colaborator.

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Skoro a fost recrutat de CIA la o zi după atacurile asupra Turnurilor Gemene din 2001, în timp ce executa o pedeapsă de șapte ani pentru trafic de droguri.

Într-o declarație acordată ziarului The Times în noiembrie 2024, el a spus: „Nu m-am gândit deloc la asta. Mă consideram în primul rând un patriot al Americii și în al doilea rând un musulman. Am vrut să răzbun această țară.”

Agenții l-au văzut ca pe recrutul perfect. Fiind musulman kosovar, intermediarii săi credeau că experiența și cunoștințele sale religioase ar fi utile în infiltrarea rețelelor jihadiste. Între timp, Skoro a simțit o imensă recunoștință față de SUA pentru sprijinul acordat kosovarilor în lupta lor împotriva Serbiei.

Poveștile de spionaj, prin natura lor, sunt dificil de verificat. Însă o mare parte din relatarea lui Skoro despre acei ani a fost coroborată de alte dovezi, inclusiv înregistrări video pe care le-a filmat sub acoperire și o evidență meticuloasă a corespondenței sale cu intermediari. Filmările au fost folosite într-un documentar din 2024, „The Accidental Spy”. Detalii despre activitatea sa de spionaj au apărut și în documente legale depuse la instanțele de imigrare din Canada și SUA.

În timp ce își ispășea încă pedeapsa, a început să împărtășească informații cu FBI și CIA despre colegii săi de celulă, inclusiv despre Mokhtar Haouari, un algerian din spatele așa-numitului Complot al Mileniului de a ataca aeroportul din Los Angeles.

Skoro credea că va primi o reducere a pedepsei pentru munca sa, dar a fost deportat în Kosovo în 2007. Rolul său de informator l-a purtat în misiuni în Afganistan, Siria, Irak, Yemen și în Balcani.

S-a infiltrat în taberele al-Qaeda din Pakistan în timpul vânării lui Bin Laden și a interceptat comploturi teroriste ale ISIS în Siria - toate acestea sub promisiunea celor care îl supravegheau, susține el, că va putea locui legal în SUA cu soția sa, Susan, și cu fiicele și fiul lor, care sunt toți cetățeni americani.

El a spus că a furnizat informații despre Bin Laden, comploturi teroriste, arme și rețele de finanțare. Skoro nu s-a apropiat niciodată de șeful al-Qaeda, în ciuda diverselor promisiuni privind o întâlnire.

Cu toate acestea, el a câștigat încrederea liderilor de rang înalt din al-Qaeda, care l-au însărcinat pe Skoro cu achiziționarea și transportul ilegal de arme - rachete antiaeriene, lansatoare de rachete și proiectile antirachetă - către legiunea tot mai mare de jihadiști din Balcani. Skoro a alertat CIA, care a reușit să intercepteze livrarea.

Skoro susține că a ajutat și la interceptarea transporturilor de uraniu către Kosovo, prevenind un posibil complot pentru o „bombă murdară”.

Skoro a spus că în 2010, când călătorea spre un adăpost sigur al CIA din Macedonia, a fost atacat prin ambuscadă și împușcat. În loc să fie transportat în SUA pentru siguranța sa, i s-a dat o plată în numerar într-un plic și i s-a spus să se întoarcă în Kosovo.

Skoro a decis că așteptase destul ca CIA să-l ajute să obțină o carte verde și a călătorit pe cont propriu în Canada. Din Canada, a trecut clandestin granița în SUA în 2015 pentru a se alătura familiei sale.

A fost arestat de agenții de imigrări după ce a folosit cardul de metrou al fiicei sale. A petrecut șase luni în detenție federală înainte de a fi eliberat în 2016.

După o luptă juridică de șase ani în instanțele de imigrare, lui Skoro i s-a acordat permisiunea de ședere în 2022, în temeiul convenției ONU, după ce a declarat că va fi torturat sau chiar ucis, dacă va fi trimis înapoi acasă, din cauza perioadei petrecute sub acoperire. Asta înseamnă că nu poate fi trimis înapoi în Kosovo; cu toate acestea, ar putea fi trimis într-o țară terță sigură.

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Ofițerii ICE sunt sub presiune pentru a îndeplini obiectivele zilnice de arestări, ceea ce ridică îngrijorări că persoane care nu erau țintele vizate ar putea fi reținute. „Trebuie să aresteze un anumit număr pe zi, iar eu am fost doar o alegere aleatorie”, a declarat Skoro pentru The Times. „Sunt curat, nu am comis nicio infracțiune de la [verdictul din 2022], am depus declarații fiscale în fiecare an”, a completat el.

Skoro, care în timpul detenției sale a fost ținut uneori într-o cameră cu alte peste 50 de persoane, a declarat că a încercat să le explice agenților care l-au arestat identitatea sa și munca sa la CIA.

„I-am spus ofițerului: «Caută-mi numele pe Google și vezi cine sunt, sunt o persoană publică». El a răspuns: «Înțeleg cine ești, dar îmi pare rău, trebuie doar să-mi fac treaba». Am auzit un supraveghetor spunându-le altor agenți: «Nu înțeleg cum ar vrea președintele să închidă pe cineva care a servit națiunea noastră timp de un deceniu».”

Avocații lui Skoro au depus o petiție de habeas corpus la tribunalul federal în numele său, solicitând eliberarea sa imediată din detenție și suspendarea oricărei deportări. Petiția susține că i s-a promis rezidența după ani de muncă semnificativă ca „agent CIA”.

Într-o declarație depusă la tribunalul districtual din New Jersey pe 17 august, Skoro a scris: „Guvernul Statelor Unite nu și-a respectat obligațiile și nu mi-a acordat ajutorul în materie de imigrare care mi-a fost promis: statut legal în Statele Unite alături de soția mea născută în Statele Unite și de cei trei copii.”

Skoro i-a transmis judecătorului: „Am trăit foarte productiv și fericit în Statele Unite. Sunt șofer și muncesc din greu, până la 70 de ore pe săptămână, pentru a-mi întreține familia. Cred că voi fi ucis dacă sunt expulzat într-o țară terță, din cauza muncii mele de infiltrare în rețelele teroriste globale. În acest context, solicit eliberarea mea imediată din custodia ICE.”

Renee Kathawala, avocata pro bono a lui Skoro, a declarat: „Blerim este chipul care demonstrează de ce imigrația este o forță atât de pozitivă în țara noastră - este patriot, și-a sacrificat viața pentru a noastră și s-a dedicat celei mai dificile meserii posibile.”

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Editor : Ș.R.