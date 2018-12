A sunat la 911 după ce a văzut un om care atârna de acoperișul unei case. Greșeala imensă pe care a făcut-o

Washingtonpost.com spune o poveste pe cât de amuzantă pe atât de înduioșătoare. După ce momentele inițiale de panică s-au scurs, întreaga comunitate din SUA unde s-a întâmplat acest incident s-a amuzat copios. Inclusiv proprietarul casei, care a afișat un mesaj, pentru ca nimeni să nu mai facă aceeași greșeală.

Cu câteva minute înainte de răsărit, Alfred Norwood Jr. a călcat violent frâna mașinii în mijlocul drumului și a pus autoturismul pe avarii. Veteranul de război, în vârstă de 65 de ani, din Huston, Texas, se întorcea acasă după ce își dusese soția la locul de muncă, atunci când a văzut un bărbat lipsit de ajutor care atârna de acoperișul unei case. Bărbatul era prins într-o instalație de lumini pentru Crăciun.

O cameră de supraveghere de pe casă l-a surprins pe bărbat în timp ce alerga disperat spre bărbat. „Vă rog, domule, țineți-vă bine!”, strigă bărbatul în timp ce încearcă să-i pună la picioare o scară sprijinită de una dintre coloanele de pe veranda casei.

„Gata, puteți să ajungeți la ea? Puteți să ajungeți la ea?”, adaugă, disperat, veteranul. Când nu primește niciun răspuns, acesta începe să strige după ajutor.

„Arăta ca un bărbat în pericol care avea nevoie de ajutor, așa că am încercat să-l ajut”, a explicat Norwood, ieri, într-un interviu pentru The Washington Post. „S-a dovedit a fi un manechin”, a adaugat acesta.

Un manechin parte din decorațiile de Crăciun alese de familia care locuiește în respectiva casa, care a încercat să recreeze un moment de legendă a filmelor americane pentru Crăciun. Este vorba despre „Christmas Vacation” (n.r. - tradus la noi „Un Crăciun de neuitat”) în care Chevy Chase îl joacă pe Clark Griswold, personaj care trece printr-o serie de aventuri, care mai de care mai amuzante. Printre ele și momentul în care alunecă de pe casă în timp ce instalează luminițele de Crăciun și rămâne atârnat de acoperiș, înainte să cadă cu totul de la etaj. Este unul dintre cele mai iubite filme de sezon.

Proprietarul casei, Chris Heerlein, și nevasta acestuia sperau să câștige un concurs de decorații pentru Crăciun nu să sperie de moarte un bun samaritean.

„Am intrat în panică, inima mea bătea să-mi iasă din piept. A trebuit să să chinui un pic să desfac scara (n.r. era împletită în instalația de iluminat) și după ce am reușit mi-am dat seama că nu spusese nimic. M-am gândit că s-a electrocutat”, a povestit bărbatul.

Norwood a încercat să oprească alte mașini, însă cum nimeni nu a oprit, a sunat la numărul de urgențe 911.

Între timp a răsărit soarele, acesta fiind momentul în care a realizat ce greșeală făcuse.

„Nevasta mea a spus că am fost un prostuț care salva un manechin” (n.r. în original „My wife said it was a dummy saving a dummy” - în engleză cuvântul dummy înseamnă și prostuț și manechin).

Pe de altă parte, Chris Heerlein, în vârstă de 35 de ani, a povestit că era plecat din oraș când a avut loc incidentul, iar soția lui era în casă cu cei trei copii ai cuplului și nu a auzit nimic. Mai târziu, au văzut totul pe camerele de înregistrare.

La început, a spus Heerlein, s-a simțit prost pentru panica pe care a creat-o involuntar, apoi, „am început să râd în hohote”.

Familia a pus un afiș lângă casă pe care scrie: „Clark G. este parte din decorațiile pentru Crăciun. Vă rog nu sunați la 911”.

Dincolo de glumă însă, proprietarul casei a fost impresionat de gestul veteranului: „Este plăcut să realizezi că încă mai există oameni de calitate”. Familia l-a invitat pe bunul samaritean în vizită și i-au făcut dăruit un card de cadouri pentru gestul frumos pe care l-a făcut.

