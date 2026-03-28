A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani anti Trump. „Cea mai mare manifestație din istoria Americii”

No Kings Donald Trump
Proteste No Kings au loc și în 16 țări. Fotografie din Spania, madrid. Foto: Profimedia
„Poporul american este furios”

Se așteaptă ca milioane de americani să iasă în stradă sâmbătă pentru protestele „No Kings” împotriva administrației Trump. Sunt planificate peste 3.000 de evenimente în toate cele 50 de state, plus în 16 țări, potrivit unei coaliții de organizatori care include grupurile „anti-autoritare” Indivisible și 50501, sindicate și alte organizații de bază, scrie The Guardian.

„Mă aștept ca 28 martie să fie cea mai mare manifestație din istoria Americii”, a declarat Ezra Levin, cofondator al Indivisible.

Manifestația de sâmbătă va fi a treia din seria No Kings; ultima, din octombrie, a atras 7 milioane de oameni la nivel național. Un eveniment „emblematic” va avea loc în orașele gemene din Minnesota, Minneapolis și St Paul, în semn de recunoaștere a rezistenței locuitorilor față de valul de agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) care au invadat orașele în această iarnă. La mitingul din St Paul vor participa senatorul Bernie Sanders, actrița Jane Fonda și muzicienii Bruce Springsteen și Joan Baez.

Peste două treimi dintre participanții care și-au confirmat prezența se află „în afara marilor centre urbane”, inclusiv în zone controlate de republicani și în județe decisive, a declarat Leah Greenberg, cofondatoare a Indivisible, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Organizatorii au afirmat că se așteaptă ca o multitudine de factori de stres să atragă protestatari preocupați de diverse probleme, de la raidurile ICE până la amenințările la adresa drepturilor de vot. „De la ultima ediție No Kings, asistăm la creșterea prețurilor la benzină și la alimente, în timp ce se desfășoară un război ilegal în Iran”, a declarat Sarah Parker, directoarea executivă a Voices of Florida și coordonatoare națională a mișcării 50501. „Poporul american este furios.”

Coaliția No Kings a subliniat în repetate rânduri caracterul „nonviolent” al zilei de acțiune. Parker a menționat că liderii sunt instruiți în tehnici de dezamorsare a conflictelor. Site-ul No Kings precizează că participanților nu li se permite să aducă arme, inclusiv cele permise legal. În timpul primei zile No Kings din iunie, un protestatar din Salt Lake City a fost ucis, iar altul a fost rănit de un voluntar local 50501 „păstrător al păcii” care l-a văzut pe cel din urmă purtând o armă de foc, chiar dacă acest lucru este legal conform legii din Utah.

Deși Trump și-a retras criticile explicite la adresa protestelor „No Kings”, administrația sa continuă să vizeze și să urmărească penal la nivel federal protestatarii anti-ICE, nouă persoane fiind găsite vinovate de acuzații de terorism „antifa” într-un recent proces din Texas privind o demonstrație de 4 iulie în fața unui centru de detenție. În ianuarie, locuitorii din Minneapolis Renee Good și Alex Pretti au fost uciși de agenți federali de imigrare în timp ce documentau activitățile acestora.

